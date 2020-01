Éstos son los juegos que se irán próximamente de Xbox Game Pass

Cuando se trata de promover los juegos que estarán llegando a Xbox Game Pass, Microsoft hace un muy buen trabajo. Pero por otra parte, a menos de que investigues por cuenta propia, es un poco difícil enterarse de los que abandonarán este servicio, tanto en Xbox One como en PC. Para tu buena, o mala suerte, aquí te dejamos los cinco títulos que se estarán yendo de Xbox Game Pass próximamente.

Basta con echarle un vistazo a la pestaña de “leaving soon” para darse cuenta que la lista ha sido actualizada con cinco grandes juegos. Para ser más específico, se trata de Tom Clancy’s The Division, Resident Evil 4, Tomb Raider: Definitive Edition, Middle-earth: Shadow of Mordor- Game of the Year Edition y Saints Row The Third.

Aún no está claro la fecha en que estos juegos dejarán el servicio, pero por lo general suelen irse dos semanas después de que Microsoft los publique en esta lista. El problema es que no sabemos exactamente cuándo los añadió la tecnológica norteamericana, así que si tenías ganas de jugar alguno de ellos, te recomiendo hacerlo pronto pues podrían desaparecer en cualquier momento.

Fuente: Xbox Game Pass