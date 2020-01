Re-imaginan a TLOU 2 con figuras de LEGO

The Last of Us Part II está a unos cuantos meses de su lanzamiento, y ya pinta para ser un fuerte contendiente al juego del año, y posiblemente una de las mejoras exclusivas del PS4 hasta la fecha. Como tal, hay mucho hype alrededor de esta anticipada secuela, y un jugador en particular ha re-imaginado al juego como parte de la serie LEGO. Aunque probablemente jamás vaya a pasar, el título luciría bastante bien.

Esta re-imaginación viene por parte del usuario FilmLadle en Reddit, quien recientemente compartió un breve video mostrándonos algunas escenas del juego re-hechas en LEGO. Esto incluye un QTE, Ellie utilizando su arco y montando a caballo en lo que parece ser un abandonado Seattle. Velo por ti mismo aquí abajo:

Recuerda que The Last of Us Part II fue oficialmente retrasado, por lo cual su nueva fecha de salida será el 29 de mayo de 2020 para PS4.

Fuente: FilmLadle