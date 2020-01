Falleció Christopher Tolkien, hijo de J.R.R. Tolkien

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto, pues este jueves 16 de enero, diferentes fuentes de espectáculos y demás prensa internacional, han confirmado que Christopher Tolkien, hijo del legendario creador de The Lord of the Rings, J.R.R. Tolkien, dejó de existir a la edad de 95 años.

De acuerdo con los reportes, las últimas semanas habían sido bastantes complejas para la salud de Christopher Tolkien, la cual, se había venido deteriorando fuertemente debido a su avanzada edad, por lo que durante la madrugada de este jueves, perdió la vida mientras era atendido en un centro médico en Francia.

Vale la pena mencionar que Christopher fue el principal promotor de la obra de su padre, incluso completó algunos de sus textos. De igual forma, ha sido reconocido como guardián de los derechos que se desprendieron de todo el universo de The Lord of the Rings, mismo que por cierto, pronto estará estrenando una serie de televisión en Amazon.

Descanse en paz, Christopher Tolkien

Vía: IGN España