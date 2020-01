Éste es el cast completo de la serie de El Señor de los Anillos

En 2021 veremos el estreno de la serie de Amazon basada en el universo de El Señor de los Anillos de J. R. R. Tolkien. A pesar de que todavía hay muchos datos por revelar, por fin conocemos el grupo de actores principales que formarán parte de la Tierra Media.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la producción del show dará inicio en febrero de este año, y se espera que en algún punto de 2021 sea el estreno de la tan anticipada serie, aunque aún no hay una fecha en específico. Por otro lado, se ha revelado que Will Poulter ya no participará en este proyecto, y su papel de Beldor pasará al actor Robert Aramayo.

A pesar de que no se han revelado los papeles de la mayoría de los actores, sí conocemos que Robert Aramayo, famoso por su trabajo en Game of Thrones, será uno de los protagonistas, Beldor, un hombre de la segunda edad antepasado de Éomund. Markella Kavenagh será la encargada de llevar a la pantalla chica a Tyra, un personaje y la protagonista. De igual forma, Joseph Mawle interpretará a Oren el antagonista de la serie. Por último, Morfydd Clark le dará vida a una joven interpretación de Galadriel, a quien hemos visto con anterioridad en las adaptaciones de Peter Jackson.

Aquí te dejamos la lista completa de actores:

-Robert Aramayo (Game of Thrones, The King’s Man)

-Owain Arthur (Kigndom)

-Nazanin Boniadi (Counterpart, Hotel Mumbai, How I Met Your Mother)

-Tom Budge (The Pacific)

-Morfydd Clark (Pride and Prejudice and Zombies)

-Ismael Cruz Cordova (The Catch, Ray Donovan)

-Tyroe Muhafidin

-Sophia Nomvete (Dexter)

-Megan Richards (Wanderlust)

-Dylan Smith (I Am the Night)

-Charlie Vickers (Medici)

-Daniel Weyman (Gentleman Jack, Treadstone)

-Joseph Mawle (Game of Thrones) interpretará a Oren, el villano central de la serie.

-Markella Kavenagh (Picnic at Hanging Rock)

-Ema Horvath (Like.Share.Follow., Don’t Look Deeper)

-Morfydd Clark (His Dark Materials)

Vía: The Hollywood Reporter