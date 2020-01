Street of Rage 4 tendrá un lanzamiento físico gracias a Limited Run Games

Muy pronto habrá una nueva manera de hacerte con Streets of Rage 4, gracias a Limited Run Games. La compañía de distribución lanzará el juego de manera física en algún punto del futuro, aunque su fecha de lanzamiento y otros detalles aún son desconocidos.

La noticia viene por parte de la cuenta oficial de Limited Run Games en Twitter, donde simplemente nos aseguran que “vienen más detalles”. Actualmente no hay ninguna información sobre una posible ventana de lanzamiento, precio, o ediciones de colección:

We’re excited to announce that we will be doing a physical Limited Run of Streets of Rage 4. More details to come! pic.twitter.com/7L3b0Jp0oT

— Limited Run ? PAX South (@LimitedRunGames) January 14, 2020