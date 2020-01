Astral Chain invadirá Super Smash Bros. Ultimate el fin de semana

Los fans de Super Smash Bros. Ultimate tendrá mucho que hacer dentro del juegos durante el próximo fin de semana. No sólo existe la posibilidad de ver un nuevo personaje DLC, sino que a partir del 17 de enero, un par de nuevo spirits basados en Astral Chain estarán disponibles.

Así es, tendremos en nuestra manos un crossover entre Astral Chain, el juego de acción de Platinum Games exclusivo del Switch, y Super Smash Bros. Ultimate, uno de los títulos más celebrados del último año. A partir del 17 de enero, y hasta el 21 de este mes, los jugadores tendrán la oportunidad de obtener cuatro diferentes Spirits.

Estos son: cada uno de los protagonistas gemelos aparece con una Legión diferente. La versión femenina tiene la Espada Legión a su lado. La versión masculina tiene la Legión Flecha. Lappy, la mascota de Ark Police Force interpretada por Marie Wentz, y Kyle, el líder del grupo de hackers Ermitaños del Distrito 09, también aparecerán en el tablero.

Starting on 1/17 for 5 days, the #SmashBrosUltimate spirit event "Chain the Future to Spirits!" will be held. Neuron's newest recruits, as well as Kyle and Lappy will invade the Spirit Board! Don't miss out! pic.twitter.com/mXDaRmmPZ4

— Nintendo Versus (@NintendoVS) January 14, 2020