The Outer Worlds en Switch ha sido retrasado indefinidamente

El coronavirus ha estado afectando a gran parte de la industria de los videojuegos últimamente, pero parece que Nintendo es quien más a sufrido. Recientemente les contamos sobre los retrasos que tendrán la distribución el hardware y software del Switch en Japón. Ahora, Private Division, quienes se encargan de publicar The Outer Worlds en la consola híbrida, han revelado que el port del juego de Obsidian Entertainment será retrasado indefinidamente a causa de la enfermedad en cuestión.

Debido a que Virtuous, estudio que se está encargando de este port, tiene su sede en China, el estudio ha cerrado para evitar más casos de coronavirus. De esta forma, The Outer Worlds no llegará a Nintendo Switch el próximo 6 de marzo de 2020, como estaba prometido. Por el momento no se ha revelado una nueva fecha de lanzamiento.

Sin embargo, no todas son malas noticias. Debido al tiempo extra que ahora tienen, Private Division ha revelado que la edición física de The Outer Worlds en Switch sí contará con un cartucho, y no con simplemente un código de descarga como originalmente se había anunciado.

We’re delaying @OuterWorlds on Nintendo Switch due to the coronavirus impacting the Virtuos team working on the port, to provide them enough time to finish development. We’ll now be releasing the physical version on cartridge. Once we have a new launch date, we’ll let you know!

— Private Division (@PrivateDivision) February 6, 2020