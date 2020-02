Rumor: Netflix ya le ofreció el rol de Vesemir a Mark Hamill

El portal de We Got This Covered parece haber obtenido documentos oficiales sobre la producción de la segunda temporada de The Witcher que revelan que Netflix le ofreció a Mark Hamill el rol de Vesemir para la segunda parte de la historia.

A pesar de que esta fuente en específico ha demostrado ser confiable en el pasado, hasta no tener una confirmación oficial debemos tomar estos datos con reserva. Dicho esto, el actor que da vida a Luke Skywalker ha expresado su interés en interpretar al mentor de Geralt. De hecho, en 2018 la showrunner del programa, Lauren Hissrich, perfiló a Hamill para el papel, diciendo que le quedaría de maravilla.

Después de esto, Hamill bromeando le contestó a un fan lo siguiente:

“No tengo idea de qué va esto pero estoy de acuerdo que yo debería tener el papel.”

Gracias a la próxima película animada, The Witcher: Nightmare of the Wolf, podremos conocer más sobre la historia de este personaje. Por otra parte, si quieres ver qué aspecto tendría Hamill en este papel, entonces checa esta increíble ilustración.

Fuente: We Got This Covered