Película animada de The Witcher explorará los orígenes de Vesemir

Después de múltiples rumores, Netflix confirmó la semana pasada que estarían trabajando en una película animada para The Witcher. Este proyecto, conocido como The Witcher: Nightmare of the Wolf, tenía muy pocos detalles en su momento. Sin embargo, una breve descripción de la cinta sugiere que Vesemir, el mentor de Geralt, será el protagonista de este futuro largometraje.

Por medio de Twitter, la cuenta de Fandom logró encontrar la sinopsis previamente mencionada y aquí la puedes ver con tus propios ojos:

Netflix’s animated film #TheWitcher : Nightmare of the Wolf’ will focus primarily on Vesemir’s origin story, according to the official description (via @netflix) pic.twitter.com/pG7m6ldG2N — Fandom (@getFANDOM) January 30, 2020

“La película animada de Netflix, The Witcher: Nightmare of the Wolf, se enfocará principalmente en la historia de origen de Vesemir, de acuerdo con su descripción oficial.”

En la sinopsis se puede leer lo siguiente:

“Mucho antes de conocer a Geralt, Vesemir comienza su propia aventura como Brujo después de que el misterioso Deglan lo reclama a través de la Ley de la Sorpresa.”

Los detalles sobre el elenco siguen siendo un secreto para la audiencia, por lo que no sabemos qué actor prestará su voz al joven Vesemir. Dado que aún no ha debutado en la serie live-action, también permanece el misterio sobre la manera en que abarcarán al personaje. Sabemos que Mark Hamill mostró interés por interpretar a este sabio brujo, y un fan incluso se dio a la tarea de imaginar cómo podría verse dentro de la serie.

Fuente: Fandom