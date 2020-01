Netflix lanzará una película animada de The Witcher

Podemos decir con seguridad que The Witcher ha demostrado ser un enorme éxito para Netflix, introduciendo a nuevas audiencias a los libros y los videojuegos. La primera temporada ya está disponible en la plataforma, pero parece ser que la segunda no llegará hasta 2021. Sin embargo, Netflix tiene preparadas unas cuantas sorpresas para los fans de The Witcher, tal y como una película animada.

De acuerdo con una página en el sitio web de la Writers Guild of America, Netflix está trabajando en una película animada que llevaría como título The Witcher: Nightmare of the Wolf. Al momento de escribir esta nota, son pocos los detalles sobre esta rumoreada cinta. El listado resalta a Beau DeMayo como escritor, quien también escribió el tercer capítulo de la serie de Netflix. Todavía no hay información sobre los actores que participarán en esta película, pero sería algo ilógico que Netflix invirtiera tanto dinero en alguien como Henry Cavill para después sustituirlo por alguien más en su versión animada.

El portal Redanian Intelligence hace hincapié de la ausencia de Cavill durante la gira promocional para la primera temporada de The Witcher, especulando que posiblemente pudo haber estado ocupado grabando sus líneas de diálogo para esta nueva película. Se espera que The Witcher: Nightmare of the Wolf debute en algún punto de este año, antes de que la segunda temporada de The Witcher llegue a Netflix en 2021.

