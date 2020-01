Sword and Shield es el segundo juego mejor vendido físicamente de Switch en Japón

Las cifras de ventas semanales sobre videojuegos en Japón ya están aquí gracias a Famitsu, y nos revelan que, después de nueve semanas seguidas en el primer lugar, Pokémon Sword and Shield ha perdido su trono. Sin embargo, estas cifras también han sacado a la luz que la más reciente entrega de Game Freak ha logrado desfazar a Splatoon 2 como el segundo juego de Switch mejor vendido en el país nipón.

Ambos títulos perdieron su lugar gracias a Yakuza: Like a Dragon y Dragon Ball Z: Kakarot, que debutaron esta semana, el primero de estos únicamente en Japón. A pesar de esto, las ventas totales físicas de Sword and Shield han alcanzado las 3,312,358 millones de copias vendidas, desfazando las de Splatoon 2 que se posicionaban en 3,288,270 unidades hasta la semana pasada. El único título que está por encima de estos dos RPGs es Super Smash Bros. Ultimate, del cual recientemente se reveló que había alcanzado las 15.7 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Por otro lado, el recientemente lanzado Tokyo Mirage Sessions #FE Encore debutó en sexto lugar, vendiendo 18,797 copias en su primera semana. Aquí te dejamos el resto de la lista, con las ventas de la semana y las totales:

1) [PS4] Yakuza: Like a Dragon (Sega) {2020.01.16} – 156.993 / NUEVO

2) [PS4] Dragon Ball Z: Kakarot (Bandai Namco Games) {2020.01.16} – 89.537 / NUEVO

3) [Switch] Pokémon Sword and Shield (Pokemon Co.) {2019.11.15} – 55.604 / 3.312.358

4) [Switch] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} – 35.860 / 583.429

5) [Switch] Romance of the Three Kingdoms 14 (Koei Tecmo) {2020.01.16} – 20.095 / NUEVO

6) [Switch] Tokyo Mirage Sessions #FE Encore (Nintendo) {2020.01.17} – 18.797 / NUEVO

7) [Switch] Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch (Nintendo) {2019.12.27} – 15.790 / 107.698

8) [Switch] Minecraft (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} – 13.919 / 1.222.666

9) [Switch] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} – 12.370 / 2.737.674

10) [Switch] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) {2018.12.07} – 12.347 / 3.522.802

Fuente: Famitsu