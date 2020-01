Review – Tokyo Mirage Sessions ♯FE Encore

El regreso triunfal de uno de los juegos más ignorados de Wii U

El 2019 fue espectacular para Nintendo. Durante los 12 meses que conformaron al año recién concluido, la gran N se posicionó como la empresa que lideró las ventas de la industria y todo gracias al tremendo desempeño que tuvo el Switch, su actual consola que, no está demás decir, sigue gozando de gran demanda y popularidad entre los consumidores.

Que esto haya sido así no es mera casualidad, sino el resultado de un plan genialmente diseñado que parte de uno de los principios básicos que han regido el actuar de la empresa por varias décadas: el software. Como ya lo han dicho varias personas importantes de la compañía, Nintendo sabe que los títulos son el eje central de todo, los que hacen que una consola sea atractiva y los que la mantienen relevante por mucho tiempo. Y eso es lo que precisamente pudimos ver a lo largo de ese 2019 en el que, de manera prácticamente mensual, llegaba un proyecto importante al Switch.

Siguiendo con ese sorprendente ritmo que ha dejado un buen sabor de boca a todos los poseedores del sistema híbrido, la gran N inicia el 2020 con el lanzamiento de otro genial título. Pero no se trata de un juego nuevo o de una propuesta innovadora, sino de una reedición de un proyecto que vimos ya hace algunos años en Wii U, uno demasiado colorido, envolvente y original que, por desgracia, pasó desapercibido por millones de gamers. Sí, me refiero a Tokyo Mirage Sessions #FE.

Si bien es cierto que hay quienes cuestionan el hecho de que muchos de los juegos que salieron en Wii U estén siendo relanzados para Switch a precios de lanzamiento – como si se trataran de títulos totalmente nuevos -, la realidad es que dichos ports son de juegos que relucieron en el sistema del Gamepad o, en su defecto, ofrecieron algo novedoso para sus poseedores. Tokyo Mirage Sessions #FE es un ejemplo claro de ello pues consistió de un JRPG con una propuesta creativa y alocada que combinaba elementos de series muy distintas de Atlus y Nintendo, en un título de gran calidad y perfil peculiar pero sumamente interesante. Lamentablemente, éste fue ignorado por una amplia mayoría de jugadores y sus pocas unidades publicadas lo volvieron rápidamente en uno de los juegos más raros (y codiciados) de la consola.

Ante este panorama y a sabiendas de que éste es uno de esos juegos a los que la historia no le hizo justicia, los de Kyoto decidieron retomar al título para darle una segunda oportunidad, ahora dentro del Switch. Es así como nos llega Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, una versión completa de éste incomprendido juego de rol que, simplemente, merecía brillar bajo los reflectores. Y que mejor manera de hacerlo que dentro de un sistema que, pareciera, es el escenario ideal para que pueda mostrar todos sus dotes de lo que muchos se perdieron hace ya casi 4 años.

Idols, guerreros y sombras… ¡A escena!

Como ya mencioné, Tokyo Mirage Sessions #FE fue uno de los juegos más originales y alocados que vimos en el Wii U; no tanto porque ofreciera un gameplay revolucionario o diferente o una historia que se saliera de los parámetros cotidianos del género, sino por su arriesgado concepto. Éste es un JRPG que combina muchos de los elementos más importantes de series tan icónicas como Shin Megami Tensei, Persona y Fire Emblem, los cuales a su vez se usaron para cimentar las bases de un esquema de juego demasiado tradicional (pero interesante y funcional) dentro de una ambientación moderna, colorida, y con mucha personalidad. Demasiada diría yo.

Su gameplay se rige por una estructura de turnos en la que, teniendo el control de un equipo de tres integrantes, debemos de combatir demonios y seres oscuros mientras buscamos encontrar los ataques, elementos y armas a las que son débiles para así causarles más daño. Para complementarlo, contamos con un sistema de combos llamados “Sessions” que puede encadenar varios ataques seguidos entre los miembros de nuestro bando (incluso con aquellos que no están participando activamente) y que puede extenderse bastante si se combinan con otros tipos de ataques especiales, tanto individuales como en parejas.

De igual manera y como en todo juego de rol, el desarrollo y evolución de personajes se rige por un sistema de niveles en el que la experiencia obtenida tras cada combate les permitirá aumentar sus estadísticas; así como por dos más de armas y habilidades en los que, conforme más utilicemos a los personajes y sus respectivas armas, se irán desbloqueando más ataques y habilidades (activas y pasivas) para cada uno de ellos.

En apariencia, Tokyo Mirage Sessions #FE Encore se postra como un juego de rol por turnos tradicional con un esquema de juego similar al visto en la subserie Persona. Incluso, se podría decir que se parece demasiado a la famosa franquicia de Atlus debido a que su historia sigue una narrativa similar en la que convergen elementos sobrenaturales con la cultura moderna de Japón dentro una ambientación nipona moderna y en la que se abordan temáticas relacionadas a los mundos del espectáculo, música y las idols. Si bien esto es verdad, existen más elementos que enriquecen tanto a la jugabilidad como a su trama y le dan mayor profundidad a todo el paquete.

Creo que de todo lo anterior ya hablé a profundidad en la reseña del juego original de Wii U que publicamos en 2016. Si desean ahondar más en estos detalles, los invito a que lean dicho texto en el siguiente link.

El mismo juego, ¡pero con más fanservice!

Entonces, ¿cuáles son las novedades que incluye esta nueva versión del juego? Como tal son pocos los contenidos y mejoras extras que Encore trae respecto al Tokyo Mirage Sessions #FE original. No obstante, todos mejoran la experiencia de juego y le dan un valor agregado que lo hacen sentir como un paquete más completo y no como un mero port de su contraparte de Wii U. Pero vayamos por partes

Empezando por el apartado del gameplay, se añadieron al equipo tres nuevos personajes (Tiki, Maiko y Barry) que, si bien no son jugables per se, llegado un punto de la historia podremos reclutarlos para que intervengan en los combos de “Sessions”, permitiendo que se extiendan aún más las cadenas de ataques. De igual manera y siguiendo con esta temática, se añadió una opción que nos deja omitir las animaciones de los ataques de las sesiones, lo cual acelera notablemente el ritmo de los combates, sobre todo cuando realizamos cadenas largas.

Por su parte, el juego también sufrió de algunas ligeras mejoras técnicas que perfeccionan su desempeño en la consola. Los tiempos de carga entre secciones y los combates se redujeron notablemente y eso permite que progresemos más rápidamente en la aventura. Asimismo y ante la ausencia del GamePad, se ajustaron algunas de las funciones que sacaban provecho del mando del Wii U al formato del Switch. Esto último es algo que extrañé dado que le daba mayor personalidad al juego, pero reconozco que es un cambio que no afecta en lo absoluto a la experiencia.

En cuanto a contenidos extras, como era de esperarse el juego incluye casi todos los DLC que se lanzaron para el título del 2016. Entre estos se contemplan los tres calabozos adicionales que sirven para entrenar más rápidamente a los personajes, mejorar su destreza con sus armas para obtener más habilidades, y conseguir ítems raros; así como varios de los trajes opcionales que son temáticos a otras series o eventos especiales del juego.

Complementando a toda esta gama de contenidos, se incluyeron nuevos trajes para los personajes que son alusivos a algunos de los juegos más recientes de las series de Atlus y Nintendo, así como historias cortas adicionales que exploran un poco más la relación entre los personajes y que los llevan a adentrarse en calabozos nuevos. Aunque no voy a negar que tales historias serán todo un deleite para los amantes del título original por todo el fanservice que muestran, creo que fueron un tanto desaprovechados pues no añaden nada que sea trascendente para la trama principal. Además, el diseño de sus respectivas mazmorras es un tanto simple, incluso si los comparamos con los escenarios de la aventura central que no son un tanto vacíos.

Lamentablemente y pese a que se trata de un paquete muy completo, me resulta imposible considerar a Tokyo Mirage Sessions #FE Encore como una versión definitiva. Como muchos recordarán, la versión del juego para Wii U que recibimos en Occidente sufrió de cierta censura en la que se modificaron algunas partes del juego, sobre todo en las que se hacía referencia a temas de sexualidad. Aunque en su momento no consideré que esto fuese un factor importante que influyera en el título, ahora me parece desafortunado que los desarrolladores decidieran mantenerla ya que la misma deriva en la omisión de algunos materiales descargables que se lanzaron para el título original, tal y como lo es el DLC de aguas termales y sus bañadores de recompensa.

Aunado a lo anterior, creo que el juego también falló al no contar con aspectos extras que no tuvo el juego de Wii U y que bien pudieron incluirse en esta reedición. Por mencionar un par, diría que al juego le habría venido bien un doblaje en inglés y la opción para cambiar los textos a otros idiomas, especialmente al español.

Un espectáculo audiovisual digno de presenciar

Visualmente hablando, Tokyo Mirage Sessions ♯FE Encore sigue siendo todo un espectáculo. Los escenarios son muy coloridos y están llenos de detalles que resaltan la ambientación urbana y moderna de la ciudad de Tokio, así como de los diversos rubros de la industria del entretenimiento nipona que aborda. Los personajes por su parte están bien diseñados y tienen una personalidad enorme que te hace encariñarte con ellos, mientras que los Mirages (los entes compañeros de los protagonistas) y enemigos tienen una apariencia oscura y llamativa que en todo momento te recuerdan la inspiración de Shin Megami Tensei y Fire Emblem de la que parten.

Las animaciones son algo que merecen su propia mención por separado ya que son las que en definitiva se llevan las palmas. Más allá de las cinemáticas de historia que enfatizan los momentos importantes de la trama, el juego también presenta varias secuencias que, muy al estilo de un video musical o de una presentación en un concierto, nos maravillan por su excelente calidad y por toda la gama de brillantes aspectos (en 2D y 3D) que las hacen ver sorprendentes. Sin temor a exagerar, puedo decir que todas éstas se encuentran entre las mejores que ha producido Atlus para cualquiera de sus juegos.

Algo que hace que toda esta presentación visual sea aún más disfrutable es la manera en la que el juego fue adecuado al Switch. En su modo portátil el juego luce increíble, aunque por momentos algunos de los textos pueden resultar un poco difíciles de leer por el tipo y tamaño de su tipografía. Y cuando lo jugamos conectado al televisor, éste luce prácticamente idéntico a su contraparte de Wii U que, de por si, no se le podían poner tantos peros.

En cuanto a su banda sonora, cada una de las melodías del juego son fabulosas y transmiten esa identidad juvenil y enérgica de su premisa. No obstante, son las canciones que interpretan los personajes las que acapararán tu atención y que se quedarán pegadas en tu memoria.

Todo un concierto al que debes asistir

De todos los juegos olvidados de Nintendo que vimos en la última década, Tokyo Mirage Sessions #FE era uno de los que merecían una segunda oportunidad para brillar, más aún por la propuesta arriesgada que ofrece y que muy pocas compañías se atreven a cristalizar. O, ¿acaso alguien se imaginó en algún momento ver a dos franquicias de la talla de SMT y FE coincidir en un mismo juego?

Si bien Tokyo Mirage Sessions ♯FE Encore no encuentra el hilo negro de nada y su esquema de juego resulta demasiado tradicional, su maravillosa presentación audiovisual y los elementos que complementan al gameplay bastan para darle su propia identidad y hacerlo sentir como algo fresco dentro del propio género de los JRPG. Además, el hecho de que se trata de un título poco conocido le permite pasar fácilmente como un proyecto totalmente nuevo.

Quizá la única queja que le pondría a esta nueva reedición es toda esa lista de carencias y omisiones que ya mencioné arriba y que, a mi parecer, le habrían permitido alzarse como una versión definitiva de un juego memorable. Pero aún y con ello, no puedo negar que Tokyo Mirage Sessions ♯FE Encore es una excelente escusa para por fin entrarle al juego o, en su defecto, retornar para revivir la aventura junto a Itsuki, Chrom, Tsubasa, Caeda y los demás miembros de la agencia Fortuna Entertainment.

Fans de los juegos de rol, seguidores de las series de Shin Megami Tensei y Fire Emblem, amantes de la cultura pop y musical japonesa, poseedores de un Switch, este es un juego que no pueden dejar pasar.