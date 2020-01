Ve aquí la escena extendida de Babu Frik en The Rise of Skywalker

La franquicia de Star Wars constantemente nos introduce a nuevas criaturas alienígenas, algunas más tiernas y adorables que otras, como sucedió con el pequeño Babu Frik en The Rise of Skywalker. Aunque Babu tuvo que competir directamente con Baby Yoda por el puesto del alien más adorable del año pasado, aún así logró robarse el corazón de muchos fans, no solo por su aspecto, sino por su actitud.

A pesar de que Babu Frik no tuvo el mismo tiempo en pantalla que Baby Yoda, sí estuvo presente en una escena bastante emocional del Episodio IX. Gracias a la cuenta oficial de Star Wars en Twitter, ahora podemos ver la escena previamente mencionada, con un poco más de Babu para todos aquellos fans del personaje:

Meet Babu Frik in this extended scene from Star Wars: The Rise of Skywalker! Don’t miss the finale and see it in theaters! Get tickets: https://t.co/EbJ0vDHKyt pic.twitter.com/xqGtTB7VQD

— Star Wars (@starwars) January 15, 2020