Más de 76 millones de personas han visto The Witcher en Netflix

Rápidamente The Witcher se ha convertido en una de las series más exitosas en toda la plataforma de Netflix. En los últimos resultados trimestrales del servicio de streaming, se dejó en claro que millones de personas decidieron ver las aventuras de Geralt, posicionándose como uno de los productos más vistos de todo 2019.

Netflix reveló que en tan sólo las primeras cuatro semanas, la serie alcanzó a más de 76 millones de espectadores y, de acuerdo a datos no oficiales, ha superado a The Mandalorian en este aspecto. Sin embargo, hay que considerar que la compañía considera un usuario a todas las personas que vean por lo menos dos minutos de una serie o película, y no quienes vieron la serie completa, o por lo menos un episodio hasta el final.

Sin duda el futuro de The Witcher en Netflix se ve bastante brillante. La segunda temporada de las aventuras de Geralt of Rivia ya se encuentra en producción y podemos muchas más en un futuro. De igual forma, hay rumores de que una película animada también está en camino. Sólo nos queda esperar, disfrutar y darle una moneda al Witcher.

Hablando de The Witcher, la siguiente temporada tendrá un mayor énfasis en Ciri. De igual forma, de esta forma se podría ver Mark Hamill como Vesemir.

Vía: The Verge