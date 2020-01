La segunda temporada de The Witcher tendrá un mayor enfoque en Ciri

Después del buen recibimiento de la primera temporada de The Witcher, Netflix y Lauren S. Hissrich, showrunner de la serie, se preparan para hacer los arreglos necesarios para que la segunda temporada comience producción a finales de este año. Una de las novedades que veremos implementadas cuando regrese este show en 2021, será un mayor énfasis en Ciri.

Aquellos que han visto la serie recordarán que al final de la primera temporada Ciri y Geralt por fin se reúnen después de pasar prácticamente toda la serie separados. Esto fue lo que comentó Hissrich en una entrevista con Redanian Intelligence respecto al futuro desarrollo de este personaje:

“Como se esperaba de la saga, Ciri realmente toma el centro del escenario en la segunda temporada. El mundo entero la persigue, y ella tiene que encontrar seguridad y alivio con Geralt (y eventualmente, Yennefer). El problema es que son completos extraños. Ella no conoce a Geralt, no ve por qué debería confiar automáticamente en él, y realmente no ama cuando él comienza a tomar grandes decisiones en su vida, especialmente cuando todavía está de luto por la pérdida de su abuela en Cintra”.