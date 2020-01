Ya puedes probar de manera gratuita el juego de mesa de The Witcher

Si ya terminaste de ver The Witcher en Netflix, y ya le volviste a dar una oportunidad al videojuego, pero necesitas más de este universo en tu vida, entonces el juego de mesa basado en esta popular franquicia podría interesarte. The Witcher Pen and Paper RPG ha puesto a tu disposición una prueba gratuita que puedes empezar a disfrutar en estos momentos.

R. Talsorian Games, la gente detrás de este juego de mesa, ha lanzado The Witcher: Easy Mode, un libreto de 24 páginas que provee un manual de reglas, personajes pre-generados, y una aventura para ser disfrutada por varios jugadores. Aunque la versión física debutó el año pasado como parte del Free RPG Day 2019, la versión online aún puede ser descargada como un PDF gratuito a través de DriveThruRPG.

Hablando de The Witcher, recientemente la showrunner de la serie reveló que la segunda temporada será mucho más lineal. Por otra parte, The Witcher 3: Wild Hunt se posicionó como uno de los juegos más descargados de diciembre en PS4.

Fuente: DriveThruRPG