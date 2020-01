El próximo tráiler de DOOM Eternal llegará mañana

DOOM Eternal es uno de los lanzamientos más anticipados de este año, y si Bethesda logra entregarnos otro fantástico juego como su predecesor de 2016, entonces nos espera una gran experiencia. Su desarrollador ya reveló cuándo tendremos nuestro siguiente vistazo en video a Eternal, y afortunadamente no habrá que esperar mucho tiempo para verlo.

Junto con dos pequeños segundos de material en un tweet, se reveló que el nuevo tráiler debutará el día de mañana a las 14:30 horas de la Ciudad de México. Habrá un conteo 90 minutos antes de su debut, en caso de que realmente estés muy interesado:

Official Trailer 2 for DOOM Eternal arrives tomorrow at 12:30pm ET.

The countdown begins tomorrow at 11am ET: https://t.co/HUhnayk1M1 pic.twitter.com/G7z6NOKWgO

— Bethesda (@bethesda) January 13, 2020