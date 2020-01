The Witcher 3 fue de los juegos más descargados de diciembre en PS4

El año nuevo ya está aquí, pero eso no significa que no podamos ver algunos logros de 2019. Entre los juegos más descargados de diciembre para el PS4, podemos encontrar una mezcla de viejos y nuevos títulos. Por tercer mes consecutivo desde su lanzamiento, Call of Duty: Modern Warfare se apoderó del primer lugar. Coincidiendo con el debut de la serie en Netflix, The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition se disparó en ventas para posicionarse como el séptimo juego más descargado del mes en la consola de Sony.

Grand Theft Auto V continua siendo una anomalía, superando a casi todas las entregas de diciembre como el segundo juego más descargado. Este título de mundo abierto es uno de los más vendidos de todos los tiempos, con cerca de 115 millones de copias distribuidas. Constantemente se sigue posicionando en los top 10 de ventas y descargas desde su debut en 2013.

Aquí te dejamos la lista de los 10 juegos más descargados de diciembre en PS4:

Call of Duty: Modern Warfare Grand Theft Auto V Star Wars Jedi: Fallen Order NBA 2K20 Star Wars Battlefront II Tom Clancy’s Rainbow Six Siege The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition Madden NFL 20 Minecraft: PlayStation 4 Edition Marvel’s Spider-Man

Fuente: PSN Store