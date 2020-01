La banda Low Roar fue ‘salvada’ por Death Stranding

La música tiene un papel integral para la experiencia que Death Stranding nos ofrece. Aunque el título está repleto de canciones originales que acompañan a ciertos momentos de la historia, también cuenta con varias pistas licenciadas. La primera de éstas, “I’ll Keep Coming,” estableció el tono general del juego. Dicho esto, la banda Low Roar también comenzó con su propia aventura, un caso de éxito que no habría sido posible si Kojima no conociera su talento.

Antes de su involucramiento con Death Stranding, a Low Roar no le estaba yendo nada bien. De acuerdo con los integrantes, grababan todas sus canciones en la cocina del cantante principal, Ryan Karazija. Cuando Sony les mandó un correo para pagarles por utilizar la canción “I’ll Keep Coming,” la banda aceptó, a pesar de no saber ni siquiera para qué la querían:

“Sony nos contactó en un misterioso correo ofreciéndonos cierta cantidad de dinero para utilizar la canción “I’ll Keep Coming,” y no estaban dispuestos en decirnos para qué iban a usar esta canción. En ese momento estábamos hundidos, así que la aceptamos. Y resultó que fue para Death Stranding.”

Después de que el teaser del juego fuera lanzado en internet, la popularidad de la banda se disparó por los cielos. Actualmente, Low Roar se encuentra dando una gira, por lo que no han tenido tiempo de jugar Death Stranding. Sin embargo, la banda ya ha cenado con Kojima en dos ocasiones.

