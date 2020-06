Review – Desperados III

Andrés Sanz (@sanzolome)

Después de 13 años, regresa la saga de sigilo y estrategia ubicada en el salvaje oeste de la mano de su personaje emblema, John Cooper. Publicado por THQ Nordic y desarrollado por Mimimi, quienes también estuvieron a cargo de Shadow Tactics en 2016, llega a nuestras manos Desperados III. Un juego que confirma que el género está de vuelta y de la mejor manera posible.

Una precuela de la serie original

Esta entrega, al igual que algunas otras que han dado un salto generacional, está pensada para quien no tiene antecedentes con la historia e incluso con el género, ya que se trata de una precuela de la serie original que surgió entre el 2001 y el 2007 (Desperados: Wanted dead or alive, Desperados 2: Cooper’s Revenge y Helldorado: Conspiracy). Desperados III nos lleva a lo largo de la historia de John Coopper, el mismo protagonista de las primeras tres entregas.

Pero esta vez nos cuenta la historia de sus inicios, saltando en el tiempo entre su niñez y las primeras misiones en las que intentará tomar venganza.

No obstante, quién tenga más experiencia y conozca la saga, será gratamente sorprendido, tanto con la historia, como con las mecánicas del juego.

Personajes con diferentes habilidades

Empezamos la campaña con el personaje principal de la historia, John Cooper, un pistolero que hace referencia a los protagonistas de los westerns. Su habilidad principal es usar un cuchillo a corta o larga distancia para deshacerse de sus enemigos, aunque siempre tendrá la opción menos sigilosa de usar su par de revolvers cuando las cosas se pongan complicadas.

A diferencia de los demás personajes, Cooper puede trepar cuerdas para subir a edificios y también puede lanzar monedas falsas para atraer a los enemigos. A lo largo de la historia, Cooper conocerá cuatro aliados que se unirán a su causa y le pedirán ayuda para su propio beneficio. Su primer aliado es Doc McCoy, un doctor proveniente de la Gran Bretaña quien por azares del destino terminó en el nuevo mundo.

McCoy tiene la habilidad principal de curar, pero también cuenta con una inyección que le permite deshacerse de sus enemigos a corta distancia y un Sniper que le da la oportunidad de aniquilar a larga distancia y abrirles paso a sus demás compañeros.

Si de artillería pesada se trata, Héctor Mendoza es un hombre con fuerza bruta que, además, cuenta con una trampa para osos que utiliza junto con su habilidad para silbar y llamar la atención de los enemigos. También tiene una escopeta que puede derribar tres personajes a la vez, y es el único de los aliados de Cooper que puede deshacerse de los “Long Coats” (El tipo de enemigo más complicado) en combate cuerpo a cuerpo.

Muchas veces será necesario distraer al adversario captando su atención, y qué mejor manera de hacerlo que con Kate O’Hara, una sexy granjera que tiene la habilidad de distraer a la mayoría de los enemigos con sus atributos. Para esto, O’Hara cuenta con la habilidad de disfrazarse para pasar desapercibida y coquetearles a los enemigos de rango bajo e incluso llevarlos a un lugar distinto al que se encuentran. Kate también puede dejar inconscientes a sus adversarios por cierto periodo de tiempo con una patada y también cegarlos aventando una bomba de perfume.

Finalmente, nos encontraremos con un personaje con habilidades no muy convencionales, pero de mucha utilidad, tal es el caso de Isabelle Moreau, una bruja que tiene la capacidad de controlar la mente de los enemigos sacrificando uno de sus puntos vitales. También puede conectar la vida de dos enemigos, lo que significa que, si uno muere, el otro también. Además, tiene un gato que la acompaña y que sirve como distracción para los adversarios.

En conjunto, estos personajes dan un sinnúmero de opciones y estrategias para completar las diferentes misiones.

Táctica y Sigilo en cada movimiento

Desperados III es un juego de táctica y sigilo, aunque esto último, no es completamente necesario. Las mecánicas parecen ser complicadas al principio, pero gracias a un tutorial muy bien logrado y la incorporación gradual de los personajes, terminaremos acostumbrándonos a ellas en un abrir y cerrar de ojo.

Empezamos por visualizar el mapa y los objetivos que tenemos que lograr. Seguido de esto, tendremos que idear una estrategia general para comenzar a concretar acciones individuales, como pueden ser: Eliminar a dos enemigos que se encuentran en un espacio para poder subir a un edificio o distraer a alguien para que los demás personajes puedan pasar sin ser vistos.

Los enemigos cuentan con un campo visual, el cual generalmente se mueve en un perímetro y dependiendo de la distancia o los objetos que se interpongan con nuestros personajes, tendremos que movernos sigilosamente e incluso correr cuando su campo visual nos lo permita. En caso de ser vistos, tendremos poco tiempo para escondernos, ya que, de no hacerlo a tiempo, alertarán a los demás enemigos.

Es muy importante guardar la partida, ya que, de no hacerlo, podemos vernos en la necesidad de volver a empezar toda la misión (Las cuales no son cortas).

Un aspecto muy importante de las mecánicas de juego, es la capacidad de pausar el tiempo y asignar un movimiento específico a cada uno de nuestros personajes para que estas acciones se lleven a cabo al mismo tiempo. Un ejemplo claro de esta herramienta es cuando tenemos dos enemigos muy cerca uno de otro, la mejor manera de eliminarlos es utilizando las habilidades de dos de nuestros personajes al mismo tiempo para que no puedan alertar a los demás.

También es importante esconder los cuerpos después de haberlos derribado. Es muy probable que si alguien pasa y ve un cuerpo tirado alarme a los demás. Mimimi hizo un gran trabajo con las mecánicas que, aunque son muy parecidas a Shadow Tactics, logran adaptarlas muy bien al salvaje oeste y para mi gusto, mejorarlas.

Ambientación y gráficas muy bien logradas

Aunque la virtud principal de Desperados III no es lo gráfico, debo aceptar que la manera en la que se presentan los modelos está muy bien lograda. Los mapas están muy bien adaptados para disfrutar aún más de la ambientación del lejano oeste. Los edificios están perfectamente detallados, podemos ver desde cantinas clásicas de la época, hasta cascadas de fondo en un puente de la vía del tren.

Los personajes a veces son un poco repetitivos, sobre todo los enemigos que en la mayoría de ocasiones son de los mismos rangos y vestimentas desde el inicio. Sin embargo, esto no es muy notorio gracias a que la cámara es isométrica y no hay un gran detalle en las facciones (Aparte de que llevan sombrero).

Algo que no me gustó fue que al seleccionar varios personajes y llevarlos a un mismo punto, éstos se amontonan y muchas veces les cuesta moverse o esconderse, lo cual es molesto porque casi siempre dependemos del tiempo y es necesario que nuestros personajes se muevan rápido o se escondan sin ser vistos.

Algo que me gustó mucho, es que al finalizar cada misión, podemos ver una línea del tiempo con todas las acciones y movimientos que logramos para completarla. En general, en cuanto a lo visual, creo que Desperados III cumple.

Audio y diálogos de película

Algo de lo que más me gustó, es que absolutamente todos los diálogos fueron grabados e incluso hay pláticas que se dan entre los personajes mientras estás en medio de una misión sin ser parte de la historia, lo cual es un valor agregado que se agradece.

Los diálogos están perfectamente pensados para darle un toque cinematográfico a cada escena con la que nos encontramos. Esto, en conjunto con el diseño gráfico, hace que nos sintamos aún más dentro de la ambientación del juego. Tiene un estilo cómico y sarcástico que caracteriza a los westerns más famosos. La música y efectos sonoros también me parecieron excelentes y adaptados a las circunstancias en la que nos encontramos en el juego.

Conclusión

Desperados III me pareció una grata sorpresa, sobre todo por lo entretenido que es y lo poco repetitivo que se siente a pesar de que las habilidades y los enemigos casi siempre son los mismos.

La historia es muy buena junto con los personajes y la interacción entre ellos. Creo que junto con Shadow Tactics, Mimimi está logrando revivir el género y la serie de la mejor manera para las nuevas generaciones y para los que ya lo conocían.

Tal vez no es un juego para todos, pero si te gusta el género, o si eres fan del lejano oeste, este es un juego que no puedes perderte. Me quedo con las ganas de jugar los juegos anteriores y por qué no, tal vez una cuarta entrega.