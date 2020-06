Creador de A Way Out mostrará su siguiente juego esta semana

¿Te acuerdas de Josef Fares? Ese excéntrico desarrollador que gritó “Fuck the Oscars” durante The Game Awards hace unos cuantos años está de vuelta para revelar su siguiente proyecto esta semana. Específicamente, Fares anunció que durante el EA Play Live de este jueves nos mostrará en lo que Hazelight Studios ha estado trabajando.

Por medio de Twitter, Fares publicó lo siguiente:

A short tease about the next game on #EAPlayLive 18 june. Don’t miss it! — Josef Fares (@josef_fares) June 15, 2020

“Un pequeño adelanto sobre nuestro siguiente juego en EA Play Live, este 18 de junio. ¡No te lo pierdas!”

¿Qué trae entre manos exactamente? Hazelight Studios es notorio por títulos que se enfocan en más de un protagonista, tal y como fue el caso con Brothers: A Tale of Two Sons, donde debías controlar a dos personajes al mismo tiempo. Y por supuesto tenemos A Way Out, que seguía una fórmula muy similar.

Es posible que Fares y compañía decidan seguir con esta misma linea de trabajo, aunque también vale la pena destacar que para esta nueva experiencia busquen cambiar un poco la fórmula. La única manera de saberlo será sintonizando el EA Play este próximo jueves a las 6:00 PM Hora de México.

Fuente: Josef Fares