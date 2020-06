La revelación del PS5 es ahora el video con más likes de PlayStation en YouTube

Después de muchos meses de espera, Sony finalmente reveló el anticipado PlayStation 5 la semana pasada. A pesar de todos los memes y comentarios negativos sobre el excéntrico diseño de esta nueva consola, parece que tuvo una muy buena recepción con el público en general. No cabe duda que el evento The Future of Gaming fue todo un éxito para la tecnológica japonesa, pues ahora la revelación del PS5 es el video con más likes de YouTube del canal de PlayStation.

Si pensabas que su diseño era divisivo, entonces te sugerimos ver las estadísticas sobre su revelación en YouTube. Al momento de redactar esta nota, el tráiler ya va en las 22 millones de vistas, pero lo impresionante es su ratio de like-dislike. Hasta ahora, tiene 1.1 millones de likes, y solamente 48 mil dislikes.

Pero eso no es todo, ya que de acuerdo con información de Esports Charts, el evento The Future of Gaming amasó a más de 7 millones de espectadores al mismo tiempo. Esta cifra incluye todas las transmisiones oficiales, así como los streamers que lo vieron junto a su audiencia. En general, la audiencia promedio para todo el evento fue de 4 millones de usuarios en todo el mundo.

Fuente: ES Charts