¡Por fin conocemos al PS5! – Atomix Podcast 265

¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Semana de alarido dentro del medio. Después de una larga espera, Sony finalmente nos presentó al PlayStation 5, esto junto con varios de los juegos que llegarán al futuro a esta consola. Te contamos todo sobre el evento especial. Además, tenemos a un invitado muy especial para platicar de The Last of Us Part II, Javier Rodríguez. Sí, el Chavo de Nintendomania nos acompaña esta semana.

