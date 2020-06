Nuevos detalles sobre el DLC de Pokémon Sword and Shield serán revelados mañana

El día de mañana, 17 de junio, por fin llegará The Isle of Armor a Pokémon Sword and Shield. Este será el primer DLC para el juego, y previo al lanzamiento de este contenido, el canal oficial de Pokémon tienen planeado realizar una presentación de aproximadamente 11 minutos con todo lo relacionado con este contenido.

Esta presentación se llevará a cabo a las 8:00 am (hora de la Ciudad de México). Por el momento se desconoce si sólo veremos contenido sobre The Isle of Armor, o si tendremos alguna novedad sobre The Crown Tundra. Aquí podrás disfrutar de esta presentación en vivo el día de mañana.

Vía: Pokemon