Review – Cuphead: The Delicious Last Course

Creando un fenómeno

En septiembre de 2017 fuimos testigos del nacimiento de una nueva estrella cuando dos hermanos sin mucho bagaje dentro del medio, nos maravillaban con un título que simplemente se veía como nada de lo que habíamos podido experimentar en el pasado. La cosa con Cuphead fue que no solo era una cara bonita y ya, pues en realidad se nos estaba entregando un videojuego brutalmente bien diseñado, lleno de grandes ideas al que era muy complicado quitarle las manos de encima, pues además, contaba con un importante reto que desafiaba a todo al que le diera una oportunidad. Casi desde su lanzamiento, los Moldenhauer nos prometieron que pronto llegaría un DLC con más contenido para expandir este maravilloso mundo, sin embargo, ni ellos ni nosotros consideramos que estamos frente a una artesanía hecha completamente a mano que requiere de mucho tiempo y cariño. Si a esto le sumamos la pandemia, pues tenemos como resultado una espera de casi cinco años, una que finalmente ha terminado para que el anticipado The Delicious Last Course, llegue a nuestras manos.

La espera por este contenido indudablemente fue agónica, pero tenemos que aceptar que cosas por jugar a lo largo de estos cinco años, nunca nos faltaron, además de que claro, siempre podíamos regresar a Cuphead para revivir sus grandes momentos pues por su propia naturaleza y diseño, estamos frente a un título que siempre puedes tomar sin mayor preparación y aún así pasar un gran rato ya sea solo, o en compañía de alguien más. A pesar de lo anterior, se agradece enormemente que Studio MDHR al final allá cumplido y la expansión se esté lanzando, una que nos recuerda por qué es que normalmente lo bueno, necesita de tiempo para poderse hacer realidad. Este DLC no solo es más del mundo de Inkwell y sus alrededores, sino que es un recordatorio de lo duro que es desarrollar videojuegos hechos completamente a mano, asunto que creo, nosotros como consumidores, deberíamos de estar más que agradecidos de que este tipo de productos sigan existiendo considerando las tendencias actuales del medio que normalmente se inclinan por lo comercial y no tanto por lo artístico.

Al rescate de Ms. Chalice

La narrativa es un elemento que si bien, siempre se mantuvo sencillo dentro de la aventura de Cuphead, es uno que si lo analizas detenidamente, te puedes dar cuenta de que contiene más capas de profundidad de lo que te podrías haber imaginado, además de que claro, es mucho más oscura y tétrica que lo que se te hace pensar por la presentación propia del juego. Dicha filosofía se mantiene para The Delicious Last Course, aunque ahora, en lugar de tener que pelear para recuperar las almas de Cuphead y Mugman, tenemos que ayudar a una damisela que urgentemente está pidiendo de nuestra ayuda.

Parece ser un día cualquiera en Inkwell cuando Cuphead y Mugman se enteran de que el Cáliz Legendario se ha perdido y que solo ellos lo pueden recuperar. De esa forma, los dos héroes se embarcan hacia una distante isla para enterarse de que en efecto, el Cáliz se encuentra atrapado en el plano astral sin poder regresar a la realidad. Dicho personaje le da una misteriosa galleta a Mugman que hace que ambos intercambien lugares para que así, conozcamos a Ms. Chalice, nuevo personaje completamente jugable que podríamos decir, en realidad es la protagonista de toda esta nueva aventura.

Al ver que su solución es meramente temporal, Ms. Chalice nos lleva a conocer al Chef Saltbaker, el cual, nos cuenta que para poder darle una solución definitiva al problema que aqueja al Cáliz Legendario, es necesario recolectar una serie de ingredientes especiales para que él pueda preparar una rara tarta que romperá el hechizo. De esa forma, tenemos que enfrentar a los habitantes de esta isla para conseguir lo que se nos ha encomendado.

¿Simple historia? Desde luego, pero créeme cuando te digo que la cosa toma un interesante giro ya cerca del final que básicamente nos regresa un poco a estas raíces mucho más oscuras que Cuphead nos presentó en su aventura principal. Al final, el cuento puede ser lo de menos en este tipo de experiencias, pero creo que una vez más, Studio MDHR dio en el clavo con la forma de contar un relato más bien propio de estas caricaturas de inicios del siglo XX que a pesar de estar supuestamente pensadas para niños, en realidad tocaban temas que en la actualidad indudablemente se sienten mucho más adultos en todo sentido.

Bello orden dentro del caos

Como ya te lo comentaba hace unos momentos, Cuphead resultó ser mucho más que solo una cara bonita. Tomando como inspiración a varios de los run & gun y en general, a los juegos de acción más icónicos de la historia, Studio MDHR construyó un videojuego brutalmente bien diseñado, con ideas creativas y sobre todo, con una ejecución verdaderamente impecable que hacía que quitarle las manos de encima, fuera sumamente complicado. Hubiera sido una enorme decepción que en The Delicious Last Course todos estos valores se perdieran, asunto que nos alegra confirmarte que para nada fue así.

La filosofía de un caos ordenado se mantiene en esta expansión. ¿Cómo que un caos ordenado? Pues bien, seguro te habrá pasado que al entrar a cualquiera de los jefes de Cuphead, tu mente se vio totalmente abrumada por todo lo que ocurría en pantalla, pensando en un inicio que solo era un montón de acción sin mucho sentido para justamente, abrumar al jugador. Luego de un par de intentos te dabas cuenta de que para nada era el caso. A pesar del desorden que se podía percibir, cada enemigo, ataque y demás elemento en pantalla tiene una razón de ser, nada sobra. Nuestro objetivo es entender todos esos patrones hasta llegar al placentero “KNOCKOUT!!!”.

Esta forma de diseño se mantiene en The Delicious Last Course, incluso te diría, se acentúa considerablemente. La expansión consta de seis nuevos jefes (en realidad son siete, pues existe uno secreto que no te revelaré), y de cinco diferentes retos especiales. Los nuevos jefes van desde Gnomos de una montaña nevada, hasta una vaca vaquera. Sus transformaciones y fases son una auténtica locura y en todo momento quedarás sorprendido. ¿Qué tal está el nivel de reto? Bastante bien, pero sin duda considero que está por debajo de lo que vimos en el juego original, sobre todo si estás usando a Ms. Chalice, de quien te hablaré un poco más adelante a detalle. Me tomó alrededor de cinco horas ver créditos rodando luego de vencer al jefe final, así como a los retos adicionales. No está mal, pero algunos indudablemente sentirán el contenido un poco corto.

Sobre los retos adicionales, la nueva zona que visitamos en The Delicious Last Course cuenta con un rey, el cual, pone a prueba nuestra habilidad con el parry. Sí, justo como pasaba en el juego principal con los niveles bonus de proteger una copa solo usando el parry, aquí tenemos cinco niveles completamente dedicados a esa idea. Su diseño es excepcional y al igual que con los jefes regulares, nunca sabes con qué tipo de locura te van a salir.

Mi única queja con todo esto sería la falta de niveles run & gun que tanto gustaron del juego principal. Sí, te tengo la mala noticia de que en este DLC no hay ninguno nuevo y en efecto, sí se extrañan. De igual forma, solo hay un nivel en avión a la shoot ‘em up, lo bueno acá es que es uno de los más retadores y mejor diseñados.

Como seguramente ya sabes, The Delicious Last Course llega con un personaje jugable completamente nuevo. Ms. Chalice puede ser usada si con Cuphead o con Mugman, tienes equipada la galleta especial que se te otorga al inicio en el slot de charm. La encantadora copa se controla considerablemente diferente a nuestros dos héroes originales, pues tiene un par de trucos bajo la manga. El primero es el doble salto. Sí, su primer salto es bastante débil, pero lo puede complementar con un segundo que te da muchas más posibilidades al momento del combate.

El segundo gran cambio es que su parry se realiza de manera horizontal haciendo un dash normal, además de que si haces el dash estando agachado, haces una rodada que te da invencibilidad por un segundo. Sumado a lo anterior, tenemos que Ms. Chalice cuenta con un punto extra de vida por default para un total de cuatro, aunque claro, no le puedes equipar otro charm. Su avión dispara tres proyectiles que ocupan más área, su bomba se siente mucho más pesada y su especial a pie es un ataque en vertical bastante efectivo. En general, los jefes y retos del DLC se sienten diseñados para aprovechar todas estas habilidades de Ms. Chalice, por lo que sí es más complicado completar The Delicious Last Course usando a Cuphead o a Mugman.

Mi tiempo con The Delicious Last Course ha sido corto, pero brutalmente disfrutable. De nueva cuenta se puede ver el enorme cuidado que Studio MDHR tiene al momento de diseñar mecánicas más allá de la impresionante presentación estética y audiovisual del contenido. Sí, nos faltaron niveles run & gun y el reto en general no fue tan importante como el del juego principal, pero bueno, el modo de experto siempre está ahí para quien guste de verdad poner a reto sus habilidades.

Hecho a mano

Ya lo decía Jason Schreier en uno de sus libros “que el desarrollo de un juego sea terminado, es un auténtico milagro”. Me parece que dicha frase cobra mucha mayor relevancia cuando uno mira algo de la manufactura de Cuphead, título completamente hecho a mano cuadro por cuadro asunto que claro, le da ese look and feel tan, pero tan especial. Que en 2017 se nos haya dicho que un DLC saldría pronto fue una imprudencia de los Moldenhauer, pues ellos más que nadie, saben perfectamente la enorme cantidad de tiempo que se necesita para que su arte se pueda hacer realidad, además de que claro, la pandemia no ayudó. Dejando de lado lo anterior, te puedo decir que The Delicious Last Course está completamente a la altura de lo que se esperaba si de gráficas y música hablamos.

Impresionante. Me parece que no hay mejor manera de describir lo logrado en términos de presentación audiovisual en este DLC. De nueva cuenta, se hace un impecable trabajo al momento de capturar cómo se veía y cómo se sentían los dibujos animados clásicos de inicio del siglo XX. El nivel de detalle en cada escenario, personaje y en general elemento que vemos en pantalla, es francamente angustiante. La cosa es que para apreciar todo, es necesario rejugar los niveles varias veces o simplemente mejor ver cómo es que alguien más juega, pues justamente por estar concentrado en sobrevivir, te puedes perder de muchísimos guiños y cosas que se pusieron ahí por puro amor al arte. Kristofer Maddigan está de regreso en la banda sonora y sí, el resultado es espectacular, por decir lo menos.

Del lado técnico no hay ninguna queja al respecto. Al menos en la versión de Switch que jugamos para esta reseña, el framerate se mantiene completamente estable por más que la pantalla de satura de cosas pasando al mismo tiempo, mientras que la resolución de 1080p al estar conectado en el dock, hace que todo el precioso arte del juego brille intensamente. Me sigue impresionando la manera en la que Unity puede ser estirado. El poder de este motor gráfico sigue sin denotar edad o limitantes técnicas. Con las manos adecuadas, se puede hacer auténtica magia.

Sí valió la pena tanta espera

Después de tantos años de consumir videojuegos y sobre todo, de seguirlos mucho antes de sus estrenos a través de la prensa, uno aprende a que está bien emocionarse, pero que estar “esperando” como tal a la llegada de tal o cual título, puede ser una actividad poco sana. Claro que cuando en 2017 Studio MDHR anunció que Cuphead tendría más contenido me sentí muy feliz, pero para nada estaba ansioso esperando a que ya llegara. “Estará listo cuando esté listo”, pensé. Sí, cinco años es un largo tiempo para una expansión, pero que al final, todo ha valido la pena. The Delicious Last Course trae de regreso a la magia que hizo que nos enamoráramos perdidamente del cabeza de taza y compañía. Para mi, eso es más que suficiente.

Sí, hay un par de quejas sobre el DLC además de que claro, nos habría encantado tener algo que nos durará más tiempo, sin embargo, también estaríamos siendo totalmente injustos y sobre todo, unos grandísimos ingratos si dijéramos que The Delicious Last Course no está a la altura. Sobra recomendarte que sí le entres a esta expansión, más si tomas en cuenta el ridículo precio al que se está vendiendo en Steam o en la eShop de Nintendo. Ahora, solo nos queda esperar a que por un lado, finalmente anuncien una edición física que tanto hemos estado pidiendo y por el otro, a que los Moldenhauer nos cuenten cuáles son sus planes a futuro, pues el medio necesita que Studio MDHR siga activo.