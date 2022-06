Después de meses de espera, el lanzamiento de The Delicious Last Course, el DLC de Cuphead, cada vez está más cerca. De esta forma, durante el Summer Game Fest se reveló nuevo gameplay de este contenido, en donde podemos ver a Chalice, el nuevo personaje, en acción.

The Delicious Last Course estará disponible como DLC de Cuphead el próximo 30 de junio de 2022.

Vía: Summer Game Fest