Review – Call of Duty: Vanguard

Ya llegó el nuevo CoD

El año ya está llegando a su fin, y todos los jugadores ya sabemos lo que eso significa: un nuevo Call of Duty ya está aquí. En esta ocasión, Sledgehammer Games y Activision nos traen de regreso a la Segunda Guerra Mundial con Call of Duty: Vanguard, título que ya puedes jugar en tu consola favorita y que para cuando estés leyendo esto seguramente ya llevará como mil millones de copias vendidas. Y es que por más criticismo que reciba esta popular franquicia de disparos en primera persona, nadie puede negar que año tras año, cada nuevo juego de la serie se vende espectacularmente bien. Seguro que Vanguard no será la excepción, pero ¿realmente vale la pena o estamos frente a otro CoD del montón? En esta reseña te lo platicamos a detalle.

Por el hecho de estar ambientando durante la Segunda Guerra Mundial, muchos ya consideran que Vanguard es “un regreso a las raíces de la franquicia”, pero estas declaraciones no podrían estar más equivocadas. Más adelante te explicaré el por qué, pero puedo adelantarte que esta nueva entrega cuenta con varios elementos que ya podrían ser considerados como una evolución para la serie. Aunque claro, al final del día estamos frente a otro Call of Duty, así que no esperes que este título sea una “revitalización” para la saga ni mucho menos.

Tras el descontento que provocó Black Ops Cold War en 2020, particularmente por su limitado motor gráfico y su apartado multiplayer, Activision retomó el IW engine para esta nueva entrega y fue este el mismo motor que se utilizó para el reboot de Modern Warfare por allá de 2019. Sin embargo, para Vanguard ya se siente mucho más refinado y optimizado, por lo que puedes anticipar un desempeño técnico bastante bueno. Pero bueno, ahora si veamos si Vanguard es realmente un juego al que debas invertirle tu tiempo, o si solo estamos frente a otro Call of Duty más.

El origen de las Fuerzas Especiales es bastante olvidable

Desde el reboot de Modern Warfare por allá de 2019, Activision le ha estado dando un mayor énfasis a las campañas single-player de Call of Duty, con valores de producción mucho más altos y una narrativa más estructurada. Vanguard no es la excepción a esto, sin embargo, su campaña termina siendo otra más del montón, que pese a sus impresionantes escenarios y batallas a grande escala, nos deja con una historia predecible y poco original.

Como te decía antes, Vanguard nos regresa a la Segunda Guerra Mundial, pero ya no a los frentes de batalla como tal. En lugar de esto, asumiremos control de cinco diferentes especialistas del Ejército Aliado, quienes terminan por convertirse en el primer escuadrón de Fuerzas Especiales en la historia de la humanidad. En ese sentido, estamos frente a una historia de origen de este escuadrón de élite, por lo que puedes anticipar misiones con muchísima diversidad.

Tras ser capturados y enviados a una prisión nazi, estos sobrevivientes deberán aprender a dejar de lado sus diferencias para pelear por una causa mayor. Definitivamente existe cierta progresión y desarrollo en cada uno de estos personajes, pero al tratarse de una historia que dura unas cinco o seis horas, tampoco esperes la gran cosa.

De igual forma, todos estos personajes cumplen cierto estereotipo; tenemos a Polina Petrova, la francotiradora rusa muy fría y que no le gusta hablar con nadie, Wade Jackson, piloto gringo súper carismático y que no le para la boca, Lucas Riggs, un especialista irlandés que siempre está buscando pelear y Arthur Kingsley, un sargento británico que parece estar un paso por delante de los nazis con una mente muy calculadora. Por supuesto, estos héroes solo san tan buenos como sus villanos, y en esta ocasión, los antagonistas de la historia no siempre son tan intimidantes como nos hubiera gustado. Eso sí, cada uno de los actores utilizado para esta historia hace un gran trabajo con sus respectivos personajes, y hay un par de escenas bastantes emocionales que bien podrían haber sido de cualquier otro título AAA enfocado en la narrativa.

La narrativa se desempeña a finales de la Segunda Guerra Mundial, en una época donde Hitler ya cometió suicidio, por lo que nuestro deber ahora será detener el ascenso al poder de Jannick Richter, quien busca convertirse en el Cuarto Reich junto a su secuaz y asistente, Freisinger. La dinámica entre ambos villanos es predecible y normalmente sabrás en qué dirección irá la historia incluso antes de que ocurra. La mayor parte del tiempo, estos nazis suelen tomarse muy en serio su trabajo, pero hay instancias en donde el juego se olvida por completo de esto y decide darles un tono caricaturesco que arruina por completo la atmósfera de la escena.

El juego descarta por completo lo que hizo Black Ops Cold War con este tablero en donde tú podías elegir qué misión llevar a cabo, y ahora se enfoca en una campaña totalmente lineal que nos llevará desde Hamburgo, hasta los fríos paisajes de Stalingrado en Rusia, y cómo no, batallas aéreas que parecen sacadas directamente del cine. La verdad es que sí existe una amplia variedad en cuanto a misiones dentro de esta campaña, pero por desgracia, no todas están tan bien estructuradas.

Mientras que algunas de ellas están repletas de acción y cuentan con un buen balance entre sigilo y disparos, hay otras con un ritmo sumamente lento y que no sabes si realmente estás jugando Call of Duty o alguna aventura interactiva. Tal vez estoy exagerando con esto último, pero a veces el juego tarda demasiado en mandarte a la acción y opta por darle mayor importancia al desarrollo de personajes, algo que no siempre sale bien y como resultado tenemos estas misiones lentas y aburridas.

Tras haber jugado los últimos tres Call of Duty, puedo decir con seguridad que Modern Warfare sigue teniendo la mejor campaña de los tres, aunque la de Vanguard sí está mejor que la de Black Ops Cold War. Al final esto dependerá de tus gustos, ya que en realidad las tres son muy similares en cuanto a estructura. Lo que sí puedo decirte es que si piensas jugar Vanguard solo por su campaña, lo más probable es que vayas a salir decepcionado.

Un divertido y frenético apartado multiplayer

Mientras que Vanguard decepciona con su campaña, lo mismo no puede decirse sobre su apartado multiplayer. Mientras que el de Black Ops Cold War resultó ser una decepción por el motor gráfico utilizado para el juego, mismo que limitaba las acciones y animaciones de los jugadores, Vanguard trae de vuelta el IW Engine que se utilizó tanto para Modern Warfare como para Warzone. Es decir, los jugadores del battle royale estarán mucho más acostumbrados a este nuevo título que a como lo estaban con Black Ops Cold War.

Más allá del cambio en el motor gráfico, Vanguard introduce una serie de muy bienvenidos cambios a este apartado. Para empezar, ya es posible ajustar el ‘pacing’ de las partidas, es decir, tú puedes elegir exactamente el tipo de partida que quieres tener. En total puedes elegir de tres diferentes categorías y a continuación te las explico.

Para empezar tenemos el pacing Táctico, el cual significa que tendrás partidas de entre seis y 12 jugadores. Se podría decir que es la experiencia tradicional de Call of Duty, con equipos de seis contra seis. Después está el pacing de Asalto, de entre 20 y 28 jugadores. Este pacing es el modo ideal si buscas una experiencia con más enemigos a quienes matar, pero con cierto aspecto estratégico. Y por último, está el Blitz pacing, de entre 28 y 48 jugadores, que, como seguramente esperabas, es un caos total. También es posible elegir todos al mismo tiempo, así tendrás una experiencia más variada y diversa.

En total tenemos hay 20 mapas disponibles de lanzamiento, y 16 de ellos se pueden disfrutar a través de los diferentes modos del multiplayer. Los cuatro restantes son exclusivos del nuevo modo Champion Hill, el cual es una especie de mini battle royale por equipos en modalidades de dúo y tríos.