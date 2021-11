Forza Horizon 5 es todo un éxito. Con solo un día disponible de forma oficial en el mercado, el nuevo juego de Playground Games ya se ha convertido en el mejor lanzamiento para Xbox Game Studios, gracias con más de 4.5 millones de jugadores registrados. Esto incluso llamó la atención de Phil Spencer, jefe de Xbox.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Spencer celebró el lanzamiento de Forza Horizon 5, mencionando que más de 4.5 millones de jugadores ya están disfrutando de este título en las consolas de Xbox, PC y hasta en la nube. Esto fue lo que comentó:

We've invested for years in Xbox so more people can play. With 4.5+ million players so far across PC, cloud & console, Forza Horizon 5 shows that promise coming to life. Largest launch day for XGS game, peak concurrent 3x FH4 high. Thank you players & congrats to @WeArePlayground

— Phil Spencer (@XboxP3) November 10, 2021