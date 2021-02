Review – Bravely Default II

Crear una nueva IP nunca es una tarea sencilla. Sin embargo, hay un elemento que puede hacer esta tarea algo más fácil para los desarrolladores. En lugar de trabajar en nuevos conceptos y tratar de innovar en cierto género, uno puede utilizar algunas ideas viejas y emplear un nombre diferente. Esto no es malo. De cierta forma, esto le permite a un equipo creativo modificar ciertas convenciones sin las restricciones que una franquicia longeva representa. Este es el caso de Bravely Default. Lo que empezó como una simple secuela de spin-off de Final Fantasy, conocido como The 4 Heroes of Light, eventualmente se transformó en su propia noción de lo que alguna vez fue la obra creada por Hironobu Sakaguchi.

Para 2009, año en que The 4 Heroes of Light llegó al Nintendo DS, la serie de Final Fantasy se había alejado de sus rutas como un JRPG por turnos con un sistema de combate activo. En su lugar, títulos como FFXI, FFXII y FFXIII se orientaban cada vez más a la acción. De esta forma, el pequeño título de la consola portátil trató de apelar a los fans que añoraban una época más sencilla. Después de una decente recepción crítica y financiera, Square Enix y Tomoya Asano, el productor de este título, decidieron crear una secuela. Sin embargo, en el transcurso del desarrollo, se optó por convertir esta entrega en su propia serie, pero conservando algunos elementos. Fue así que en 2012 llegó Bravely Default al 3DS.

El título rápidamente cautivó al público japonés, y hasta cierto al occidental también. Gracias a estos dos títulos, la sed de aquellos que amaron juegos como Final Fantasy III y V, fue saciada por un momento. Una secuela directa, conocida como Bravely Second llegó en 2015. Sin embargo, la recepción no fue tan buena como se esperaba. Por cuatro años no hubo noticias de la serie. Afortunadamente, durante The Game Awards de 2019 se confirmó Bravely Default II para el Nintendo Switch, el cual se alejaría de la narrativa que vimos en las primeras dos entregas y sería un inicio fresco para aquellos que siempre han deseado experimentar un JRPG clásico.

Después de un retraso, el juego ya está aquí. Con un nuevo mundo, un cambio de estudio y algunas modificaciones a la fórmula de la serie, Bravely Default II se perfila para ser el éxito que Square Enix y los fans siempre han deseado. ¿Acaso esta entrega logra cumplir con las expectativas? ¿Los cambios logran mejorar o empeorar este título? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Recordando un época más simple

A diferencia de Bravely Second, Default II no es una secuela directa de la entrega que vimos en 2012, sino una segunda parte muy al estilo de lo encontramos en Final Fantasy. Es decir, con la excepción de un par de conceptos generales y temas, no hay necesidad de jugar los otros títulos para entender la historia. De esta forma, el juego nos presenta a nuevos protagonistas, Seth, Gloria, Elvis y Adelle, los cuales tendrán que ganarse el título de Heroes of Light, recuperar los cuatro cristales elementales de su mundo, y ponerle fin a la fuerza maligna que intenta destruir a toda la humanidad.

Si esto te suena familiar, es porque lo es. Bravely Default II, más que sus entregas pasadas, toma mucha inspiración de juegos como FFIII y FFV, Estos títulos nos presentan una serie de conflictos similares, y hasta un sistema de combate igual. La gran diferencia está en los detalles. Mientras que las aventuras de Luneth o Bartz y compañía se enfocan más en la gran narrativa, el trabajo de Claytechworks, los desarrolladores, está dividido en capítulos, los cuales nos presentan una serie de problemas que afectan a una área en particular. El gran peligro inminente siempre está presente, pero durante parte de la historia, son estos micro-conflictos los que urgen más. De cierta forma, también hay una inspiración estilo Dragon Quest.

Sin embargo, a medida que uno avanza en la historia, el conflicto principal toma un mayor protagonismo, hasta el punto en donde para los últimos capítulos se dejan de lado las aventuras más divertidas y tradicionales, y la posible destrucción del mundo está presente de forma cada vez más constante. De igual forma, la división de capítulos le da la oportunidad al juego de explorar ciertas historias en específico, como un reino que se ve sometido a un régimen corrupto, una ciudad que lamenta la pérdida de un ser querido, o una facción religiosa que trata dominar con el miedo. Cada una está llena de revelaciones y traiciones inesperadas.

Lamentablemente no hay un tema general que domine sobre todas estas historias. Mientras que en Bravely Default y Bravely Second existía esta crítica a cómo la religión y los gobiernos manipulan la narrativa histórica a su favor para permanecer en el poder y ocultar algunos de sus terribles actos, algo que también estaba íntegramente relacionado con cada uno de los personajes secundarios y los villanos de la historia, Default II no tiene nada de esto. En su lugar, nos encontramos con una historia de salvar al mundo de la destrucción bastante cliché llena de arquetipos que ya hemos visto una y otra vez y, salvo un evento que sucede previo al inicio, no hay algo que vincule al villano de la primera zona con el de la última.

De cierta forma, el mundo que nos presenta Bravely Default II no se siente tan conectado como Luxendarc en los títulos previos. Por otro lado, cualquier trasfondo que podrían tener los villanos y personajes secundarios es relegado a misiones secundarias. Aunque, para ser justos, esto es algo de lo que Bravely Default y Second también pecaban. Sin embargo, en estos títulos, cada historia alternativa estaba destinada completamente a estos antagonistas, en donde llegas a conocer muy bien su personalidad e historia. En esta nueva entrega, la mayor revelación, es que el asesino desalmado tiene corazón, ya que ayudó a una niña en una ocasión.

Si bien Bravely Default buscaba una simplicidad en su historia para conectar con jugadores que crecieron con Final Fantasy en los 90s, el juego aún tenía un par de ideas interesantes que no eran tan comunes hace dos o más décadas. Por otro lado, Bravely Default II opta por un camino más sencillo. La historia sigue siendo entretenida, y hay momentos de genuina tensión y diversión, pero se dejan de lado algunos conceptos que pudieron enriquecer la experiencia.

No hay nada de malo con la simplicidad, es muy probable que muchas personas logren apreciar lo que se hizo en esta ocasión y, como entrega única, hay una sólida historia aquí. Sin embargo, cuando tomamos en consideración que este título forma parte de una serie, uno se puede dar cuenta que los desarrolladores no exploraron todas sus posibilidades.

Arte en movimiento

Bravely Default II es un juego hecho para el Nintendo Switch. Naoki Ikushima, a quien podemos reconocer por su trabajo en Octopath Traveler, es el encargado del diseño de personajes, en esta ocasión sustituyendo a Akihiko Yoshida. De igual forma, al tener un hardware más poderoso que el 3DS, este título cuenta con un mayor detalle en comparación con sus antecesores.

Aunque el salto gráfico hace que los diseños de Ikushima cobren nueva vida, hay un resultado mixto que puede ser algo extraño. Mientras que todo luce a la perfección cuando recorremos ciudades, entramos en combate y vemos a las diferentes personas interactuar, en cuanto el juego decide hacer un acercamiento a algún objeto o figura, rápidamente se pueden notar un par de detalles que no logran verse tan bien como uno lo desea. Fuera de esto, el juego se ve espectacular en Switch, ya sea en modo dock o portátil.

Ya que el juego utiliza el sistema de trabajos, podremos vestir a nuestros cuatro protagonistas con más de 20 trajes, cada uno con detalles que logran diferenciarlos entre ellos. De igual forma, los enemigos a los que nos enfrentamos cuentan con una clara inspiración en monstruos clásicos del género, pero con un par de arreglos que los hacen únicos a la serie de Bravely. Junto a esto, es admirable ver la gran cantidad de trabajos originales. Aunque hubiera sido bastante fácil simplemente rediseñar a las criaturas de juegos pasados, aquí vemos un catálogo completamente nuevo.

Sin embargo, son los jefes los cuales merecen un gran reconocimiento. Cada uno de los portadores de los Asterisk, o trabajos, logra encapsular a la perfección una versión corrompida de las clásicas clases del género del RPG. Desde el ladrón que desborda opulencia, pasando por el caballero que parece un gran castillo para demostrar el gran muro que necesitas derrotar, hasta la furia del berserker. Por otro lado, una vez que tus personajes logran obtener estos poderes, podemos observar versiones purificadas que denotan las características positivas de cada habilidad.

Por otro lado, las grandes ciudades que visitamos también necesitan una ronda de aplausos. En lugar de trabajos 3D, contamos con fondos similares a los prerrenderizados que títulos como FFVII usaban en su momento. Sin embargo, en Bravely Default II no están comprimidos y podemos observar todo el esplendor que poseen. Al presionar un solo botón, tendrás la oportunidad de contemplar estos mapas a gran escala. Desde una ciudad desértica convertida en oasis, pasando por un pueblo en las alturas de un árbol, hasta una nación gobernada por la tecnología. Solo hay un par de detalles que ocasionalmente te impedirán disfrutar de tu exploración.

Similar a otros títulos en Switch, las caídas de frame rate y la disminución de la resolución en modo portátil son algunos de los elementos que pueden entorpecer la exploración. En más de una ocasión el juego se congelará por un segundo antes de poder hablar con un personaje. Por otro lado, ya que existe la posibilidad de aumentar la velocidad de los combates, aquí también se presentarán un par de errores visuales cuando decides llevar esta opción al límite, aunque nada que arruine la experiencia.

En general, el trabajo de Ikushima logra trasladarse de buena forma a una nueva consola, aunque con un par de errores que, espero, ya no estén presentes en posibles futuras secuelas. De igual forma, una actualización que estabilice el rendimiento sería agradable, aunque no completamente necesaria.

Eufonía pura

Si hay algo que Bravely Default II hace de manera extraordinaria y no tiene un solo error, es su música. Revo, el compositor de Bravely Default está de regreso después de ausentarse en Bravely Second, para entregarnos un soundtrack lleno de su ya característica combinación entre rock y orquesta. Desde la canción principal del juego, pasando por los diversos temas de cada personaje principal, hasta las composiciones para las batallas contra los jefes que protegen los diferentes Asterisk. Todas estas melodías son fenomenales.

Aunque el trabajo que se hizo para cada uno de los temas de combate logra capturar la emoción de una pelea épica, lo que resulta en un ímpetu por derrotar a tus enemigos de la forma más satisfactoria posible cuando tu estrategia resulta ser efectiva, no hay que olvidar al resto de las composiciones. Cada canción juega un papel importante para crear una atmósfera única para las diferentes zonas. Los calabozos serán siempre los responsables de formar un ambiente hostil en donde el peligro acecha en cada esquina. Por otro lado, los pueblos tienen inspiraciones de diferentes culturas, reforzando así su inspiración estética.

Junto a esto, cada uno de los cuatro personajes principales tiene un tema principal, los cuales utilizan un instrumento en particular para sobresalir, como la guitarra acustica de Seth, el piano de Gloria, el clarinete de Elvis, y la trompeta de Adelle. Este es uno de los grandes detalles que hicieron el soundtrack de Bravely Default especial, y que lamentablemente estuvieron ausentes en Second, en donde Revo no participó.

Hay cientos de pequeños detalles en la música que hacen de este el mejor elemento del juego y, aunque es muy temprano para decidir, podría ser el mejor trabajo de Revo, y eso incluye los openings que hizo para Attack on Titan. Enfrentarse a un nuevo Asterisk siempre es emocionante, no solo porque un nuevo trabajo está a tu alcance, ya que también tienes la oportunidad de escuchar los fabulosos temas, así es, en plural, que se hicieron para estas batallas.

Mientras que el trabajo de Revo nos presenta el mejor aspecto de la presentación sonora, las actuaciones de voces son el caso contrario. Aunque este apartado nunca fue el fuerte de la serie, en Bravely Default II nos encontramos con una calidad bastante mixta. Las primeras horas del juego están repletas de personajes con acentos ingleses y escoceses muy marcados que pueden ser complicados de entender. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya algún tipo de mérito aquí. Si lo hay, solo que es raro encontrarlo. Por cada cinco personajes que tienen una mala dirección, nos encontramos a uno que hace un trabajo decente y no te arruina la experiencia. Afortunadamente, es posible elegir voces en japonés. De esta forma, es un poco más difícil distinguir a los malos actores.

Si hay algo que recalcar en este apartado, es el hecho de que Revo nos ha entrega uno de sus mejores trabajos, el cual puede ser apreciado por todas las personas, pero serán aquellos que jugaron el original Bravely Default los que reconocerán algunos de los leitmotif del título original presentes en esta secuela. Incluso podemos escuhar como Revo toma prestado la idea de un pequeño loop previo a las batallas de jefes que Misaki Hayasaka y Yasunori Nishiki usaron en Octopath Traveler. Un fabuloso soundtrack que todos los fans de los JRPG deben de tener en su colección.

Brave y Default

En primera instancia, Bravely Default II parece un JRPG clásico por turnos más. Sin embargo, hay dos conceptos que elevan el gameplay a grandes niveles. El primero de estos es el sistema de trabajos, o jobs. Aquí, tendremos la oportunidad de elegir más de 20 clases, cada una con un enfoque, habilidades, estadísticas y poderes especiales diferentes. Junto a esto, tenemos la oportunidad de seleccionar un trabajo secundario. De esta forma, hay un sin fin de combinaciones que fomentan la constante experimentación y hacen que cada encuentro con los jefes y enemigos comunes sea único dependiendo de tus preferencias.

En esta ocasión, el reportorio de trabajos está dividido en versiones clásicas del género, como el Monk, los White y Black Mages, y el Thief; pero también tenemos a nuestra disposición una lista de clases que juegan con los conceptos tradicionales y les dan un giro interesante. Por ejemplo, en lugar de que el Red Mage tenga acceso a las habilidades defensivas y ofensivas de sus contrapartes monocromáticas, aquel que porte este traje tendrá a su disposición magia única que cumple con las funciones que uno ya espera.

Junto a esto, algunos trabajos han sido divididos en dos. Mientras que el Knight en Bravely Default y Second tenía acceso a una serie de habilidades defensivas y ofensivas, en Default II este repertorio de poderes ha sido dividido entre Vanguard y Shieldmaster, cada uno enfocándose en un aspecto en particular. Lo mismo sucede con algunas clases adicionales. Aunque esto podría verse como algo negativo, este es un caso en donde la simplificación es bien implementada.

Al dividir las habilidades, no solo se crean nuevos trabajos para la serie, sino que se le da un mayor enfoque al papel que puede jugar uno de los cuatro personajes de la party. Si bien se puede perder la versatilidad de un Knight normal, el Shieldmaster cuenta con estadísticas defensivas impresionantes; y si decides combinar esta clase con Bastion, el cual está enfocado en crear escudos y aumentar las ya de por sí altas defensas de un protagonista, prepárate para tener frente a ti un muro que dará su vida para proteger a toda tu agrupación.

Otra técnica que puedes usar, es combinar dos trabajos diferentes que logran completarse de gran manera. Este es el caso del Monk, el cual usa su propia vida para hacer daño, así que combinarlo con un White Mage hará que recupere su HP en un segundo. Quizás puedes usar la gran velocidad de un Thief para que tus habilidades de Dragoon se ejecuten más rápido. Hay un sin fin de combinaciones, unas mejores que otras. Aunque es fácil entrar a internet y buscar cuál es el mejor complemento para cada una, parte de la diversión es la experimentación.

Por otro lado, cada vez que cierto trabajo sube de nivel, tendrás acceso a diferentes habilidades, la mayoría son activas, aunque también tendrás a tu disponibilidad a un par de pasivas. En total puedes usar cinco de estas últimas en cada personaje, y podrás emplearlas sin la necesidad de utilizar cierto trabajo. De esta forma, es posible que tu Dragoon active un poder proveniente de la clase White Mage que le permite recuperar vida con cada ataque, sin tener que estar restringido a las estadísticas de cierta clase.

Junto a esto, en Bravely Default II es más sencillo obtener puntos de trabajo. Mientras que en juegos pasados llevar una clase a su máximo poder te costaba decenas y decenas de horas, aquí puedes ver todo el potencial de un trabajo en solo un capítulo de la historia.

El sistema de trabajos es fenomenal y está muy bien implementado en Bravely Default II. Sin embargo, hay un elemento que lleva el gameplay al siguiente nivel, me refiero a Brave y Default. Así es, este es el segundo concepto importante del título. A diferencia de otros JRPG por turnos, en donde solo tienes una acción y luego necesitas esperar para volver a tomar una decisión, en esta serie puedes realizar hasta cuatro movimientos en un turno usando la habilidad de Brave. Sin embargo, esto no quiere decir que puedes atacar a tu placer constantemente. Aquí puedes generar BP negativos, y llegar a los números rojos te deja expuesto a que tus enemigos cobren venganza. Afortunadamente, hay BP positivos.

Default es prácticamente una habilidad defensiva. Esto reduce el daño que recibes y te otorga BP. El máximo que puedes tener son tres, con los cuales podrás ejecutar hasta cuatro acciones de manera inmediata sin algún tipo de represalia inmediata. Esto es importante, ya que hay habilidades que necesitan cierta cantidad de BP para funcionar. Aunque siempre puedes utilizar Brave en batallas contra enemigos comunes, en donde no necesitas una gran estrategia, son los jefes los que te pedirán dominar estas dos habilidades a su perfección.

De esta forma, puedes usar Brave hasta cuatro veces para que tú White Mage logre revivir y curar a las heridas de tu party, por otro lado, otro personaje usará Default para después lanzar una serie de ataques especiales que tomen ventaja de las fortalezas de tu equipo y las debilidades de tu enemigo. Lo mejor de todo, es que tus contrincantes, no importa si son pequeñas criaturas del bosque, o los grandes jefes que amenazan a una nación, pueden usar Brave y Default. De esta forma, ellos también pueden atacar hasta cuatro veces seguidas y acabar con tu party en cuestión de segundos, o tiene la habilidad de defenderse y hacer que un ataque especial no sea tan efectivo.

La única excepción al poder de Brave, son los ataques especiales, movimientos que causan un gran daño o proporcionan la ayuda que necesitas para sobrevivir. Estos necesitan de su propio turno para ser activados, y una vez que entran en acción, el tema principal de cada personaje comenzará a sonar. Después de unos 90 segundos, la música normal regresará y los efectos secundarios desaparecerán, a menos que actives otro poder especial y el ciclo musical comience de nuevo. Esto es espectacular, ya que te da un incentivo a realizar ciertas acciones en cadena y resulta en un gran momento al final del juego.

El sistema de Brave y Default es extraordinario. No solo le da una identidad única a la serie, sino que logra complementarse con las diferentes habilidades proporcionadas por los trabajos y crear una armonía que no muchos JRPG logran tener. Facilita los enfrentamientos random que plagan a los juegos de este tipo, y le ofrece un nuevo nivel de complejidad a las batallas contra enemigos poderosos. Cualquier fan del género debe de darle una oportunidad a la serie solo por estos conceptos.

Olvidando al pasado

Lamentablemente, no todo es tan bueno como parece. Una vez más la simplicidad ha eliminado un par de conceptos que no deberían estar ausentes de esta entrega. Continuando con el sistema de combate, al igual que Bravely Default y Second, tenemos a nuestra disposición un ataque especial. Sin embargo, la forma en que estos funcionan es un retroceso a lo visto en entregas pasadas.

Mientras que en los juegos de 3DS cada ataque especial está ligado a una arma en específico, y sus criterios de activación pueden ser elegidos por el jugador, en Default II solo puedes acceder a estos poderes una vez que realizas cierto número de acciones específicas con cada trabajo. En el pasado era posible usar la restauración de un báculo, incluso si tu trabajo era de ninja, con tan solo usar Default cinco veces, por ejemplo. Desafortunadamente, eso no es todo lo que se ha perdido.

Anteriormente, cada arma tenía hasta tres habilidades especiales, cada una con efectos diferentes. De esta forma, una espada podía realizar un ataque masivo a todos los enemigos, concentrar su poder en un solo objetivo o proporcionar algún tipo de ayuda a la party, la elección era tuya. Aquí solo tienes una opción y ya. Estos son detalles que tal vez no impactan el gameplay que está presente en Bravely Default II, pero son complementos que bien pudieron elevar el sistema de combate y entregarnos la mejor iteración de la serie.

Junto a esto, la habilidad de Bravely Second, la cual te permite detener el tiempo y tener un turno en cualquier momento de un combate sin algún tipo de consecuencia, no está presente. Aunque puedo entender que generar SP, los puntos que necesitas para activar este poder, puede ser difícil de trasladar a una consola “casera”, es una lástima que otra de las tantas opciones de combate que podemos encontrar en juegos pasados no esté presente en esta ocasión. De igual forma, pese a que Bravely Default II cuenta con un pueblo destruido, no hay rastro alguno del mini juego de reconstrucción que vimos en las entregas de 3D. En su lugar, podemos enviar un pequeño barco a explorar mientras el Switch se encuentra en sleep mode, lo cual nos entrega un par de ítems que, aunque son buenos, no son cruciales y termina siendo como una mecánica que rápidamente es olvidada.

Estos son detalles que los fans de la serie podrán notar inmediatamente, pero aquellos que se adentrarán por primera vez en esta serie no. En este caso, la simplicidad puede ser un factor positivo para los no iniciados, y un detrimento para todos los que han disfrutado de los dos títulos previos. Sin duda alguna, elegir a Claytech Works, un estudio que hasta este punto era conocido por títulos móviles, como los encargados de Bravely Default II fue una jugada mixta.

Una brillante mirada al pasado

Al final del día, Bravely Default II es todo menos un mal juego. Tal vez la historia no es tan fuerte como en títulos pasados y la simplificación del gameplay no sea del agrado de los veteranos de la serie, pero este título está lleno de calidad, y es un gran punto de inicio, no solo para aquellos interesados en la serie de Bravely, sino para todos los que siempre han deseado experimentar un JRPG clásico.

El soundtrack es magnífico y, me atrevo a decir, que es el mejor trabajo que Revo ha hecho. El sistema de trabajos logra que la creatividad de todos los jugadores resalte. El juego cuenta con un sinfín de opciones que harán de tu vida más fácil. Desde indicaciones para continuar con la historia principal, pasando por la posibilidad de modificar la velocidad del combate, hasta la capacidad de cambiar la dificultad en todo momento y sin algún tipo de represalia.

Bravely Default II es simplemente un gran juego que todos los fans de los JRPG deben de probar. Ahora, Square Enix, por favor, dinos cuándo llegará Bravely Third a nuestras manos.