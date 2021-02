¡Un nuevo Pokémon Presents se llevará a cabo el día de mañana!

Como ya se esperaba, tendremos un nuevo Pokémon Presents para conocer los planes para el 25 aniversario de la serie el día de mañana. Así es, por medio de un tweet se ha confirmado que el 26 de febrero a las 9:00 AM (hora de la Ciudad de México) se llevará a cabo una presentación especial en el canal oficial de Pokémon en YouTube.

El evento tendrá una duración de 20 minutos y por el momento se desconoce el tipo de información que se revelará en esta presentación digital. Sin embargo, considerando que 2021 es un año importante para la serie, es probable que veamos información sobre proyectos que ya conocemos, como New Pokémon Snap y Pokémon Sleep, así como un par de sorpresas que seguramente emocionanrán a los fans de esta franquicia.

❗

Get ready, Trainers.

A Pokémon Presents video presentation will be taking place on the official Pokémon YouTube channel tomorrow—Friday, February 26—at 7:00 a.m. PDT.

— Pokémon (@Pokemon) February 25, 2021