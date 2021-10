Review – Alan Wake Remastered

De vuelta a Bright Falls

Remedy Entertainment siempre ha sido un estudio especial con formas de trabajar bastante particulares. Sagas como la de Max Payne, les han ganado un lugar dentro del medio, sobre todo por cómo es que Sam Lake y compañía suelen contar historias. En 2010 cuando la generación del Xbox 360 y PS3 vivía sus momentos más intensos, los finlandeses cerraron un trato de exclusividad con Microsoft que se extendería hasta su incomprendido Quantum Break en el Xbox One. El resultado de dicha relación fue un misterioso título conocido como Alan Wake, el cual, en lugar de ponernos en los zapatos de un policía retirado o de algún héroe de acción, nos ponía a controlar a un famoso escritor claramente inspirado en Stephen King que por razones que mejor no te revelaré, caía en una de sus propias historias de suspenso. A pesar de su idea e innovador formato muy a la serie de TV, la realidad es que este juego se agarraba de las raíces del estudio, siendo un shooter en tercera persona sumamente bien logrado con grandes ideas propias. 11 años han pasado desde que aquel auténtico clásico de culto se estrenaba y ahora, en una movida bastante sorpresiva, se nos está regresando al pueblo de Bright Falls con Alan Wake Remastered.

La situación que vive actualmente Remedy es muy distinta a la que tenía a inicios de la década pasada. El estudio ya no tiene una relación tan estrecha con Microsoft, esto luego de que seguramente, los dueños de Xbox intentaran comprarlos. En una posición más independiente, nos deleitaron recientemente con el fabuloso Control, juego que por medio de uno de sus DLC de historia, conectaba justamente con el mundo de Alan Wake. Sí, se nota que desde hace ya un rato, existen intenciones de volver a explorar dicho thriller y como ya te lo comentábamos, se nos sorprendió hace un par de semanas con la confirmación de Alan Wake Remastered y más aún, que este mismo 5 de octubre ya estaría disponible para diferentes plataformas, incluido el PS4 y PS5, siendo la primera vez que la franquicia aparece en consolas de PlayStation. Pero bueno ¿cómo fue el resultado final de esta remasterización? ¿qué cambios puedes esperar respecto a la obra original? Te lo contamos todo en nuestra reseña.

¿Qué es Alan Wake?

Antes de pasar a contarte sobre los cambios y mejoras que se hicieron en Alan Wake Remastered, me parece prudente hablar a grandes rasgos sobre qué tipo de juego es Alan Wake, pues justamente por su extraño concepto y cómo es que intentaba romper moldes en su época, puede que muchos lo hayan pasado por alto. Claro que si eres de los que sí lo disfrutó en su momento, puede que lo mejor sea que te saltes esta sección a la siguiente, para conocer directamente qué es lo que ofrece esta nueva remasterización.

Dicho lo anterior, te cuento que Alan Wake es un shooter en tercera persona con una muy fuerte carga narrativa y un par de ideas propias a nivel de gameplay que le dan una enorme personalidad. Su estructura, a diferencia que lo vimos en Control, es una sumamente lineal que te invita ligeramente a la exploración. Creo que la mejor manera de compararla con algo que seguramente identificarás, es con cómo es que funciona The Las of Us. Es decir, tenemos estos niveles perfectamente delimitados en los que de vez en cuando nos podemos desviar un poco de nuestro camino para explorar, pero en realidad, todo se trata de un túnel bien disfrazado. ¿Es esto algo negativo? No, para nada. Quitémonos ya de la cabeza la idea de que un juego lineal es necesariamente malo. Dicha forma está dividida por capítulos casi como si fuera una serie de televisión, de hecho, al inicio de cada uno se te da una recapitulación de lo que sucedió en el anterior. ¿Hace sentido esto? La verdad es que no mucho, pero claramente a Sam Lake le encantó la idea y posteriormente la llevó a otro nivel con Quantum Break.

Los autores de Alan Wake son contadores de historias y justamente en este juego, intentan dejarlo lo más claro posible. En Alan Wake tomamos el control de un personaje del mismo nombre, el cual, es un famoso escritor de thrillers que se encuentra tomando unas vacaciones con su esposa en el pueblo de Bright Falls, esto después de pasar dos años en una especie de estancamiento creativo que lo tiene considerablemente afectado mentalmente. A su llegada a este lugar, las cosas se empiezan a poner considerablemente extrañas hasta que básicamente, te das cuenta que has caído en una de tus propias historias, una bastante aterradora y llena de peligro. Nuestro trabajo a lo largo de las casi 12 horas que dura esta aventura, es ayudar a que Alan despierte de tan terrible pesadilla y se encuentre consigo mismo.

¿Qué tal funciona esta historia? Brillantemente bien. Alan Wake se convirtió en este juego de culto no solo por ser un shooter con elementos de terror sumamente bien logrado, sino por la manera tan especial en la que cuenta su propia historia. La narrativa los es casi todo para este trabajo de Remedy, y es un verdadero deleite ir descubriendo poco a poco qué es lo que guarda este misterioso pueblo y sobre todo, cómo es que funciona la mente de un personaje como la de Alan. Es de esos juegos que simplemente por el relato que te presenta, es muy complicado no terminar, cosa que se da gracias a que justamente es una experiencia lineal completamente llevada por el autor.

La buena noticia acá es que el estudio finlandés no solo se preocupa por contar grandes historias y ya. No, una de sus principales prioridades está puesta sobre el gameplay y por impulsar al medio hacia nuevas cosas a través de mecánicas de juego. La verdad es que los shooters en tercera persona no serían los mismos sin lo que Max Payne puso sobre la mesa en su momento. En cuanto uno le pone las manos encima a Alan Wake, puedes sentir todo el ADN de quienes lo construyeron, esto claro, con una personalidad propia. El tema de la oscuridad y la luz es muy recurrente e importante para el concepto de este juego, el cual, se ve traducido en lo que podríamos considerar la idea que más identidad le da.

Los enemigos a los que enfrentamos en esta terrorífica aventura están invadidos por una oscuridad que literalmente les tenemos que sacar. Usando una linterna o cualquier otra fuente de luz, primero debes de debilitar a dicha oscuridad de tus agresores para después eliminarlos con armas convencionales. Tanto las balas, como la energía de tu linterna, se gastan, por lo que debes de tener especial cuidado en cómo es que usas tus recursos. Este ciclo de primero dañar con luz para después rematar con balas, funciona mucho mejor de lo que podría sonar, sobre todo si lo pones encima del gran esquema de controles al que Remedy siempre nos tiene acostumbrados y que claro, resulta en un juego tremendamente divertido de jugar. Para variar un poco su propio ritmo, Alan Wake llega a echar mano de puzzles sencillos, pero muy bien pensados.

Sí, en efecto, Alan Wake es un gran juego. Todo el fanatismo que existe a su alrededor y cómo es que constantemente se está pidiendo un regreso de la serie, está perfectamente justificado. Hablando de regresar a la serie, es claro que Alan Wake Remastered es una especie de prueba para saber qué tan bien colocada esta la franquicia para ver si es que tiene lugar en futuros proyectos de Remedy. Sobra decir que nos encantaría que dicha prueba salga a pedir de boca para que el estudio pueda seguir haciendo el tipo de productos que tanto nos gustan y que le han valido ser tan reconocidos en esta competida industria.

El poder de Northlight Engine

Ahora que ya te hemos descrito de manera puntual qué tipo de juego y qué tipo de experiencia puedes esperar al momento de entrarle a Alan Wake, nos parece que es buen punto para pasar a contarte sobre las mejoras y cambios que presenta esta versión remasterizada. De entrada, te podemos decir que el resultado es sumamente satisfactorio, pues a pesar de que se podría pensar que estamos frente a un trabajo bastante sencillo y sin mucha profundidad, la realidad es que Remedy sí se metió a la entrañas de su juego para darle un fuerte cambio de presentación audiovisual para así, hacerlo sentir genuinamente moderno.

Arranquemos con lo que probablemente, más preocupa siempre que hablamos de una remasterización: la calidad de imagen, resolución y desempeño general en cada una de las plataformas. Pues bien, antes que nada, te cuento que para esta reseña estuvimos usando la versión de PS5, la cual, igual que la de Xbox Series X, presenta los mejores resultados. En dichas consolas puedes esperar una resolución nativa de 1440p, la cual, es reconstruida a 4K gracias al Northlight Engine de Remedy. Sí, Alan Wake Remastered funciona en este motor gráfico que tanto sorprendió con Control. Además, tenemos el uso de ray tracing que le da un nivel de vida muy importante a su iluminación, sobre todo en tema de sombras, esto sin mencionar los muy estables 60 cuadros por segundo a los cuales corren estas versiones. Así que sí, Alan Wake Remastered se ve y corre espectacularmente bien en estas consolas que te menciono. Un poco más adelante te hablaré sobre el trabajo que se hizo con sus texturas y animaciones.

Es importante mencionar que además de estar llegando a consolas de nueva generación y PC, Alan Wake Remastered también se está lanzando en PS4 y Xbox One. ¿Qué tal es su desempeño? Antes de contarte sobre este aspecto, no nos olvidemos del Xbox Series S. En esta plataforma puedes esperar que el juego corra en 1080p nativo y a 60 cuadros por segundo, solo que sin la integración de ray tracing. Siguiendo con el tema de Xbox, te cuento que en un Xbox One X también tenemos muy buenos resultados, pues se te dan dos opciones. La de calidad de imagen lo pone a 1440p escalado a 4K y 30 cuadros por segundo, mientras que la opción de framerate lleva la experiencia a 60 cuadros pero a una resolución de 1080p. En caso de que tengas planeado jugar en tu viejo Xbox One estándar o en un Xbox One S, no te tenemos tan buenas noticias, pues como normalmente pasa, acá tenemos la peor versión del título. ¿Qué puedes esperar? 900p y 30 cuadros un tanto inestables.

Vámonos del lado de las opciones que se ofrecen en los modelos de PS4. Por su parte, el PS4 Pro, al igual que el Xbox One X, te da a elegir entre dos opciones. La de rendimiento lleva a Alan Wake Remastered a los 60 cuadros por segundo y a una resolución nativa de 1080p, mientras que la de resolución tenemos 1440p escalado a 4K, pero a 30 cuadros. Si piensas seguirle sacando jugo a tu viejo PS4 estándar o PS4 Slim, te alegrará saber que el juego corre en 1080p y a 30 cuadros bastante estables.

Podemos decir que en general, no importa dónde tengas planeado jugar Alan Wake Remastered, pues incluso en consolas base de pasada generación, tenemos un desempeño bastante aceptable. Dejando de lado todo esto, es importante mencionar que esta remasterización no solo se trató de escalar la obra original y hacerla funciona a un mejor framerate. Como ya te lo adelantaba, Remedy cambió el motor gráfico y retocó de manera muy importante tanto modelado de personajes, escenarios, texturas animaciones y demás elementos para poder presentar una calidad de imagen y de audio que sí logra que nos olvidemos que estamos frente a un juego lanzado hace más de una década.

Para Alan Wake Remastered se rehicieron casi desde cero todas las cinemáticas del juego, esto para mejorar cosas como la animación facial y de sincronización de labios de los personajes. El resultado en este apartado es un tanto mixto. A pesar de que en efecto, las cinemáticas lucen sumamente bien en las nuevas resoluciones, creo que en temas de animación sí se nos quedó a deber un poco. Lo acartonados que son los movimientos de algunos de los personajes al momento de estar en una de estas escenas planeadas, sí denotan bastante de la edad del juego en sí y claro, ponen de manifiesto el enorme avance ha habido en este apartado en los últimos 11 años.

Algo que notarás inmediatamente es la manera en la que se aumentó el detalle tanto de personajes, como de escenarios gracias al claro aumento de polígonos que se aprecia en cada uno de los modelos. Es muy fácil darte cuenta de este cambio en especifico desde el primer momento, pues además, tenemos un fuerte trabajo en cómo es que se reconstruyeron casi todas las texturas para hacerlas lucir modernas y más acorde a la fecha en la que nos encontramos. Me parece que justo aquí es donde más mano se le metió a Alan Wake Remastered y en donde más siente la separación entre esta nueva versión y el juego original.

Para rematar, tenemos que en plataformas de nueva generación se hecha mano del ray tracing para darle una nueva capa de profundidad a la atmósfera del juego con un trabajo de iluminación de alarido. Justo la manera en la que Alan Wake te envuelve en su mundo siempre fue una de las partes más importantes de la experiencia y ahora, con Alan Wake Remastered, esto se siente de mucho mejor manera. Es brillante como siempre es que Remedy trabaja con la luz para darle mayor profundidad a la atmósfera. Del lado del audio, es claro que también hubo trabajo, sobre todo en el PS5 y con unos 3D Pulse, puedes detectar perfectamente desde qué punto vienen los sonidos que están a tu alrededor.

Hablando un poco justamente de la versión de PS5, te cuento que sí hay un aprovechamiento de las capacidades del DualSense, tanto en su vibración háptica, como en la forma en la que los gatillos cambian su resistencia cuando por ejemplo, estás accionando un arma. Creo que me habría encantado tener algo más profundo como lo que se hizo con Control en esta consola, pero en general, te puedo decir que quedé muy contento con lo que se logró.

¿Qué hay de los extra? Alan Wake Remastered viene con los dos capítulos DLC que salieron en su momento, así como la opción de poner comentarios de Sam Lake en partes clave de la aventura. Me parece que hubiera estado genial también tener Alan Wake’s American Nightmare, pero algo me dice que en Remedy no están particularmente orgullosos de ese trabajo. Sí, creo que el producto se siente un poco escueto en este apartado, pues me hubiera encantado tener cosas como arte o documentos de diseño que nos contarán más sobre el proceso de desarrollo que tuvo el juego.

Podría parecer que Alan Wake Remastered es un trabajo bastante superficial y sin muchos cambios respecto al título original, pero creo que el simple hecho del cambio de motor gráfico, así como todo el trabajo que se hizo a nivel de modelado, texturas e iluminación, hacen que esta remasterización se acerque peligrosamente a lo que llamamos remake. Nos hubiera encantado tener muchos más extra, pero creo que los que nos entregan, están muy bien. En general, te puedo decir que he quedado sumamente satisfecho y contento por cómo es que este juego se ve, se escucha y corre. Repito, se consigue el objetivo de hacernos olvidar que estamos frente a un producto de hace 11 años lanzado en la generación antepasada de consolas.

Excelente resultado

Como siempre lo digo cuando nos toca hablar de una remasterización o de cualquier forma de traer de regreso a un viejo clásico: es importante que la mayor cantidad de juegos estén disponibles en plataformas modernas para que cualquiera los pueda disfrutar sin mayores complicaciones. Alan Wake es un juego que en realidad no vendió tan mal -poco más de un millón de unidades-, pero que sí muchos pasaron por alto en su momento. Ahora, con Alan Wake Remastered, estamos frente a la mejor oportunidad que tienes para experimentar este gran trabajo de Remedy y Sam Lake, el cual, desborda personalidad gracias a todos los detalles y cuidados que tiene tanto a nivel de gameplay, como de narrativa y presentación audiovisual.

Te diría que incluso si disfrutaste de Alan Wake en su momento, esta nueva versión vale por completo la pena. Por supuesto que si fuiste de los que lo pasó por alto, lo debes de tener dentro de tus prioridades, de verdad, no sabes la aventura tan particular que tienes enfrente. Regresar a Bright Falls ha sido una experiencia que disfruté mucho más de lo que esperaba. El trabajo que Remedy hizo con Alan Wake Remastered es importante y existe una genuina intención por traer esta obra a la modernidad.