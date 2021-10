FF VII: The First Soldier llegará en noviembre

El universo de Final Fantasy VII sigue creciendo. De esta forma, durante el TGS 2021, Square Enix ha confirmado que The First Soldier, un battle royale para móviles en el universo de Midgar, por fin estará disponible el próximo mes de noviembre.

Así es, después de un periodo de beta, Square Enix por fin está listo para llevarFinal Fantasy VII: The FirstSoldier a dispositivos iOS y Android en algún punto del próximo mes de noviembre, por el momento no hay una fecha de lanzamiento exacta. Por lo mientras, el prerregistro estará disponible en algún punto de octubre.

Después de las previas pruebas, Square Enix ha revelado que el lanzamiento de este battle royale estará acompañado de soporte para controles, una sección específica para entrenar, un tutorial mejorado con mejor información, el estilo de Ninja para el combate, y un sistema de colección de ítems implementado.

Recuerda, Final Fantasy VII: The First Soldier llegará a dispositivos iOS y Android el próximo mes de noviembre. En temas relacionados, Stranger of Paradise ya tiene fecha de lanzamiento. De igual forma, varios juegos de Final Fantasy se han sumado a PlayStation Now.

Vía: Gematsu