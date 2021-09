¿Eres fan de Final Fantasy y cuentas con una suscripción activa de PlayStation Now? Entonces te tenemos muy buenas noticias. El día de hoy se reveló que muchísimos juegos de esta franquicia estarán llegando al servicio en los próximos meses y acá te decimos los juegos y fechas exactas.

Para empezar, Final Fantasy VII se unirá al servicio el próximo 7 de septiembre. Para ser claros, este es el port de PS4 del juego original, no creas que es el remake. Seguido tenemos a Final Fantasy VIII Remastered el 5 de octubre. Posteriormente, el 2 de noviembre y 7 de diciembre respectivamente, Final Fantasy IX y Final Fantasy X|X-2 HD Remaster serán añadidos.

Por último, pero no menos importante, tenemos a Final Fantasy XII: The Zodiac Age, que llegará el 4 de enero de 2022. Al momento de redacción no sabemos si estos juegos serán adiciones permanentes, así que tendremos que esperar por más información sobre esto.

Fuente: Sony