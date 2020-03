Los 5 mejores juegos de Platinum Games

Fundado en octubre de 2007 por algunas de las grandes estrellas del desarrollo japonés de videojuegos, Platinum Games poco a poco a se ha venido convirtiendo en uno de los estudios más respetados de todo el medio, esto gracias a que si bien, tienen un par de pecados en su historia, su trabajo suele ser mucho más que excelente, impulsando principalmente a los juegos de acción hacia más y mejores cosas. Ahora que la compañía de Osaka ha estado en boca de todos por la revelación del nuevo juego de Hideki Kamiya y claro, por el regreso de The Wonderful 101, nos pareció buena idea enlistar los que para nosotros, son sus cinco mejores juegos. Esperamos tus comentarios al respecto.

NOTA: El orden de nuestra lista no tiene ninguna relevancia.

NieR: Automata

La visión de alguien como Yoko Taro merecía caer en la manos correctas. Después de lo que fue el primer Nier y claro, Drakengard, Square Enix tomó la decisión de llevar a esta franquicia a un siguiente nivel en muchos aspectos y para lograrlo, formó una fuerte alianza con Platinum Games. La maestría del estudio de Osaka para hacer juegos de acción, principalmente hack & slash, no tardó en rendir frutos y para cuando vimos el primer vistazo de NieR: Automata, sabíamos que la cosa pintaba para ser épica. No nos equivocamos. Los padres de Bayonetta entregaron uno de los mejores juegos de 2017 y para muchos, de toda la actual generación de consolas, pues además de tener un impecable gameplay, nos contó una de las historias más profundas y entrañables de los últimos años. Una joya en toda la extensión de la palabra.

Astral Chain

Después de haber vivido una autentica luna de miel con Sega que nos dejó grandísimos juegos, Platinum Games se cambió de bando y en el último par de años, ha tenido una fabulosa relación con Nintendo que el año pasado generó una exclusiva para el Switch bajo el nombre de Astral Chain. Con la dirección de un joven y no tan conocido Takahisa Taura, este nuevo hack & slash vino a refrescar por completo al conocido género, dándole fuertes cambios a su gameplay base al integrar a dos personajes a sus complejos controles. Además de todo esto, tenemos un autentico logro técnico, pues uno sigue siendo sorprendido al ver que algo tan limpio en su presentación visual y sonora, esté corriendo en la consola híbrida de Nintendo.

Star Fox Zero

El gran, gran incomprendido. En medio de una fuerte incertidumbre por las muy bajas ventas que estaba teniendo el Wii U en pleno 2016, Platinum Games finalmente entregó la nueva aventura de nuestro escuadrón favorito de animales espaciales. Star Fox Zero tenía la importante misión de regresar al mapa a esta querida serie que no había sido tratada del todo bien luego de la leyenda que forjó Star Fox 64, asunto que claro, elevó las expectativas de maneras muy importantes. Bajo la supervisión del propio Shigeru Miyamoto, el regreso de Fox McCloud causó una enorme polémica, pues más allá de copiar lo que se hizo en el Nintendo 64, el estudio desarrollador buscó nuevos horizontes a nivel de gameplay y controles con el aprovechamiento del Game Pad. El experimento no le hizo a click a muchos que simplemente no le dieron la oportunidad, pero que quienes sí lo hicimos, nos dimos cuenta de que se había creado un juego muy especial.

Bayonetta / Bayonetta 2

Muy probablemente, el juego que los lanzó a la fama. Con tan solo un par de años de existencia, Platinum Games fue financiado por Sega para la creación de un IP completamente nueva, la cual, nos presentaba a una Waifu de la que quedamos enamorados casi instantáneamente. Bajo la dirección de Hideki Kamiya, Bayonetta vino como agua fresca para los hack & slash, dejando claro que el estudio estaba para lograr cosas muy grandes si se les daba la oportunidad. Curiosamente, Nintendo fue la compañía que decidió apoyar a la secuela que vimos como exclusiva del Switch, esto sin mencionar que actualmente se sigue trabajando en la tercera entrega.

Vanquish

Otro de los grandes incomprendidos del estudio y de la pasada generación de consolas. El legendario Shinji Mikami, co-fundador de Platinum Games, se encargó de la dirección de Vanquish, shooter en tercera persona con muchos elementos de hack & slash que hasta nuestros días, nos sigue volando la mente. El padre Resident Evil creó algo verdaderamente especial hace 10 años cuando junto con Sega, le dio vida a todo este universo futurista. Cuesta trabajo pensar en un juego más frenético e intenso que Vanquish, en donde las poco más de ocho horas que dura, no paras de destruir a cuanto a robot se te va poniendo en el camino. Hace unos días se lanzó una versión mejorada para consolas de actual generación que te recomendamos checar cuanto antes.