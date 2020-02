Platinum Games ha revelado “Project GG”

Lo prometido es deuda. Platinum Games había mencionado que el 26 de febrero revelarían su siguiente proyecto para “Platinum4”, el día ha llegado y tenemos los primeros datos de información referente a este nuevo trabajo, conocido actualmente como “Project GG”.

Durante la revelación de este juego en la revista Famitsu, Hideki Kamiya se refiere a “Project GG” como la tercera entrega en la trilogía de héroes, haciendo a referencia a Viewtiful Joe y a The Wonderful 101 como los otros dos miembros de esta agrupación. De esta forma, de acuerdo con Kamiya, “Viewtiful Joe es un héroe de transformación como Kamen Rider”,”Wonderful 101 es un escuadrón de héroes”,”GG es un gran héroe”, algo similar a Ultraman.

“Project GG” será el primer gran juego en ser publicado por Platinum Games, esto después de obtener un financiamiento externo por parte de Tencent. Hablando de la compañía china, Tencent ofreció publicar y financiar este juego, pero Platinum se negó porque quieren tener el control total de la propiedad.

El objetivo de este proyecto es tener a 100 personas trabajando en el juego, aunque actualmente sólo se encuentran 15 en él. Por el momento no hay un nombre o venta de lanzamiento para “Project GG”, aunque Platinum tiene planeado lanzar el título en todas las plataformas actuales, lo que significa que, tal vez, veamos esta experiencia este año, aunque es poco probable.

Por último, se reveló que los últimos dos proyectos de “Platinum4” serán títulos “bastante interesantes”. Por su parte, la entrevista con Famitsu no reveló si estos juegos serán ports o no. Algunos de las experiencias que podrían formar parte de esta iniciativa de Platinum Games, podrían ser una secuela de The Wonderful 101, o publicar futuros juegos de Bayonetta por su cuenta.

Vía: Plantinum Games