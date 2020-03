Castlevania: Symphony of the Night ha llegado sorpresivamente a móviles

Konami ha decidido sorprender a todo el mundo el día de hoy. Previo al estreno de la tercera temporada del anime de Castlevania, la compañía japonesa ha lanzado Symphony of the Night para dispositivos iOS y Android sin ningún tipo de gran anuncio ni tráiler, simplemente ya está disponible.

Castlevania: Symphony of the Night puede ser tuyo por sólo $2.99 dólares y, a comparación de lo que podrías llegar a pensar, no cuenta con algún tipo de compra dentro del juego. Esta versión para móviles parece estar basada en la edición de PSP y PS4 en lugar de la original.

Hay soporte para controles externos, logros y una “nueva función de continuación”. Se puede jugar en seis idiomas: inglés, japonés, alemán, francés, italiano y español. Symphony of the Night es uno de los juegos más importantes en la actualidad, ya que, junto a Super Metroid, estableció el género conocido hoy en día como Metroidvania y llevó a Koji “Iga” Igarashi a convertirse en uno de los desarrolladores más valiosos de Konami en la primera década del siglo XXI.

La tercera temporada del anime de Castlevania llegará el día de mañana, 5 de marzo, a Netflix. En temas similares, puedes conocer más sobre los nuevos personajes que saldrán en este temporada aquí. De igual forma, todo esto llegará a Netflix durante este mes.

Vía: The Verge