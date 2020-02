Castlevania revela nuevos personajes para su tercera temporada en Netflix

La tercera temporada de Castlevania retomará las aventuras de Trevor Belmont y su grupo de cazadores de vampiros conforme se afrontan a nuevos retos tras haber asesinado a Dracula. Aunque esto no significa que ya puedan descansar, pues les esperan nuevos aliados y enemigos. A tan solo unas semanas de que la serie regrese a Netflix, la compañía ha lanzado un breve adelanto de todos los personajes, viejos y nuevos, que vamos a conocer.

The cast of Castlevania is back for Season Three with some new additions that promise to get your blood flowing…” pic.twitter.com/6xT8GwlNcP

— NX (@NXOnNetflix) February 20, 2020