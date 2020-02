El demo del remake de Langrisser I & II ya está disponible en PS4 y Switch

Vivimos en la época de los remakes y remasterizaciones de juegos de hace 10, 20 0 hasta 30 años. Aunque esto puede causar preocupación para algunos, para otros es la oportunidad perfecta para disfrutar de algunos títulos que tal vez nunca hubieran tenido la oportunidad de experimentar de otro forma. Tal es el caso de Langrisser I & II, el cual ahora cuenta con un demo para PS4 y Switch.

NIS America ha lanzado un demo para su siguiente gran juego, el cual es un remake de dos clásicos títulos de la era de los 16-bits. Quienes descarguen el demo obtendrán acceso a varios capítulos de ambos títulos, y también obtendrán una bonificación de 5,000 de oro y 2 CP, si deciden comprar el juego completo, una vez que llegue a PS4 y Switch el próximo 10 de marzo. El demo también les dará a los jugadores la oportunidad de ver los estilos de arte clásico y remasterizado, que se pueden cambiar con solo presionar un botón.

Langrisser I & II presenta un universo completamente rediseñado, actualizado por el artista de Ar Tonelico, Ryo Naga, así como un guión totalmente con audio, una banda sonora regrabada y numerosas mejoras modernas para el sistema de control e interfaz. Este lanzamiento le dará a los fanáticos de los RPG que pueden haberse perdido los lanzamientos originales la oportunidad de experimentar estas aventuras épicas en su forma tradicional y renovada.

Langrisser I & II llegará a occidente en PlayStation 4 y Nintendo Switch el próximo 10 de marzo. En temas relacionados a NIS America, en primavera veremos el lanzamiento de The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III en Switch.

Vía: Siliconera