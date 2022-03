Los 5 mejores juegos de Las Tortugas Ninja

Durante el pasado State of Play del 9 de marzo, Konami anunció Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, una colección compuesta por un montón de juegos de Las Tortugas Ninja. Así como muchas otras franquicias en el mundo del entretenimiento, estos cuatro hermanos han tenido múltiples tropiezos a lo largo de la historia, pero también nos han entregado unas cuantas experiencias que definitivamente no te puedes perder, especialmente si eres fan de esta saga, y aquí te compartimos las cinco mejores.

TMNT 2: The Arcade

Por lo general, cuando un juego de arcade recibía un port para consolas, la experiencia era bastante mala. Por suerte, ese no fue el caso cuando TMNT 2: The Arcade llegó al NES. Aunque la experiencia de cuatro jugadores tuvo que ser abandonada por completo, el juego añadió más niveles y ofreció un mayor nivel de desafío que su contraparte arcade. Para muchos, este fue el título que los introdujo a los beat’em ups, y hasta la fecha, sigue siendo considerado como uno de los mejores en el género.

TMNT: Hyperstone Heist

Hyperstone Heist fue un título que debutó para el SEGA Genesis y que sirvió como un acompañante para Turtles in Time de SNES. Como muchos juegos del Genesis, la mayor diferencia entre ambos era la velocidad. Además de introducir un botón para correr, Hyperstone Heist mantuvo un mejor ritmo con menos niveles pero más largos que Turtles in Time, así como enemigos más agresivos. Aunque ambos de estos juegos son indudablemente fantásticos, los cambios introducidos en Hyperstone Heist definitivamente lo hacen merecedor a un lugar en esta lista.

TMNT – Arcade

Este es un juego que muchos consideran como el verdadero padre de los beat ‘em up, y un parteaguas del género. Con acción simultánea de hasta cuatro jugadores, tú y cada uno de tus amigos podían jugar con una tortuga diferente. Este juego de Las Tortugas Ninja en los arcades ha sido uno de los puntos más altos en toda la historia de la franquicia, aunque evidentemente, los que le siguen en este listado han tenido contribuciones mucho mayores.

TMNT 3: The Radical Rescue

TMNT 3: The Radical Rescue fue un título verdaderamente revolucionario para su época. El juego debutó para para el Game Boy por allá de 1993 y funcionaba básicamente como una especia de Metroidvania. Tenía backtracking así como habilidades que te permitían obtener acceso a zonas previamente bloqueadas. Esto lo conseguíamos al rescatar a cada una de las cuatro tortugas, ya que cada una tenía su propio set de habilidades únicas que facilitaban la progresión del juego en ciertas áreas.

TMNT: Turtles in Time

Esencialmente, Turtles in Time definió a todos los otros beat ‘em ups que llegaron posteriormente. Tenía sensacionales gráficas con sprites detallados,una amplia variedad de enemigos y jefes, y niveles sumamente interesantes por explorar. Turtles in Time no solamente te permitía arrojar a los enemigos, sino que te permitía arrojarlos directamente a la pantalla y siempre era bastante gratificante ver la animación que surgía a raíz de esto. Con 10 niveles centrados en el tema de los viajes en el tiempo, Turtles in Time además de ser el mejor juego de toda la serie, también es uno de los mejores beat em’ ups en la historia.