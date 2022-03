Para la sorpresa de muchos, se ha revelado que Konami tiene preparada una colección de las Tortugas Ninja lista para las consolas. Durante el State of Play se ha revelado Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, un paquete que incluye diversos juegos de esta propiedad, tanto beat’em ups como entregas de pelea, y eso incluye el fenomenal TMNT IV: Turtles in Time. Esta colección estará disponible en algún punto de este año.

Vía: State of Play