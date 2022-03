Chocobo GP no tiene contentos a los jugadores

Chocobo GP por fin está disponible para el Nintendo Switch, pero parece que el nuevo juego de Square Enix comenzó con el pie izquierdo. A tan solo unas horas de su lanzamiento, los fans comenzaron a quejarse sobre la forma en la que el juego, el cual tiene un precio de admisión de $50 dólares, contiene una serie de elementos y personajes adicionales que cuestan dinero real.

Si bien puedes desbloquear más de 20 personajes y nueve pistas con tan solo disfrutar del modo historia, competidores como Cloud solo están disponibles por medio de un pase de temporada. Aunque los tickets y el gil se pueden conseguir jugando de manera tradicional, necesitas usar dinero real para obtener el Mythril. Es así que muchos se quejan de que este tipo de monetización no debería estar disponible en una experiencia como esta.

This is in the full £40 version of Chocobo GP. #NintendoSwitch pic.twitter.com/Q3ongzlLVn

— TangoBunny (@TangoBun) March 10, 2022