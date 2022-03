Los fans de Square Enix no están contentos. Previo al State of Play del día de ayer, muchos esperaban que Final Fantasy XVI estuviera presente en este evento. Sin embargo, este no fue el caso. Junto a esto, cuando el tráiler de The DioField Chronicle dio inicio, la comunidad celebró la idea de ver un nuevo Final Fantasy Tactics, solo para decepcionarse cuando descubrieron que este no era el caso.

Por medio de Twitter, muchos fans compartieron su decepción al ver que la franquicia más icónica de Square Enix no estuvo presente en el State of Play. Inmediatamente, Final Fantasy Tactics se volvió tendencia. Aquí vimos una serie de comentarios que estaban contentos con The DioField Chronicle, el cual luce como la secuela espiritual de este juego táctico, pero hay otros que simplemente no están contentos con este anuncio.

“Menos de una semana después de que Square Enix lanzara un sucesor espiritual de Final Fantasy Tactics con un mal nombre que nadie compró, Square anunció un nuevo sucesor espiritual de Final Fantasy con un mal nombre que nadie comprará”.

Less than a week after Square Enix released a Final Fantasy Tactics spiritual successor with a bad name that nobody bought, Square announced a brand new final fantasy spiritual successor with a bad name that nobody will buy pic.twitter.com/dNtBTcX37i — CartridgeGames (@CartridgeGames) March 9, 2022

“Square Enix realmente nos emocionó con más de cuatro avances y ninguno de ellos era Final Fantasy 16”.

Square Enix really dicked tease us with over four trailers and not one of them was Final Fantasy 16. — TiffanyLockheart✨ (@TiffanyMayCry) March 9, 2022

Sin embargo, también existen aquellos que están contentos con los anuncios que hizo Square Enix el día de ayer. Puedes conocer más sobre The DioField Chronicle aquí. De igual forma, estos fueron los anuncios del State of Play de ayer.

Nota del Editor:

Si bien es cierto que ya es hora de ver un nuevo Final Fantasy Tactics, las opciones que están disponibles actualmente, y estarán a nuestro alcance, lucen muy bien. Como fan del género, no puedo esperar para jugar The DioField Chronicle.

Vía: Comicbook