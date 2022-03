Si bien la atención de gran parte del público en febrero estuvo enfocada en Elden Ring, no hay que olvidar a Horizon Forbidden West, el cual se ha convertido en el lanzamiento en dólares más exitoso del PS5 hasta el día de hoy.

De acuerdo con Mat Piscatella, miembro del NPD Group, el nuevo trabajo de Guerrilla Games se posicionó en el segundo lugar en ventas generales en febrero de 2022 en Estados Unidos, solo por detrás de Elden Ring. Junto a esto, Horizon Forbidden West llegó a la cima de ventas en el PS5 durante este periodo de tiempo.

US NPD PREMIUM GAMES – Horizon II: Forbidden West was the 2nd best-selling game of February 2022, while also ranking 1st on PlayStation platforms. Dollar sales of the PlayStation 5 version of Horizon II: Forbidden West set a new launch month record for the PlayStation 5 platform.

