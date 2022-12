Una de las cosas que más nos gusta como entusiastas de los videojuegos es hablar sobre qué experiencia es mejor. Cuál de todas las que hemos jugado se terminará llevando el codiciado título de GOTY, el cual, por supuesto, ha cobrado muchísima fuerza en los últimos años gracias a cosas como The Game Awards. Incluso antes de que tal o cual año inicie y en realidad podamos jugar, ya se empieza a discutir sobre quién tiene más posibilidades de ser Juego del Año. 2022 nos regaló a varios candidatos, muchos de ellos que incluso sorprendieron, sin embargo, hay nombres que pesan y que pesan mucho. Tras una intensa y larga discusión en nuestro Atomix Podcast 394 en el que se seleccionaron a los 15 Mejores Juegos del Año, también llegó a la resolución de aquel título que merecía el máximo nombramiento.

Por supuesto, esperamos tus comentarios al respecto y claro, a que nos cuentes cuál de todos los juegos lanzados en este 2022 fue el que para ti, merece ser reconocido como el GOTY.

Y el ganador es…

¡Elden Ring!

El nombre de FromSoftware y de Hidetaka Miyazaki han quedado grabados con letras de oro en la historia de este medio. Desde aquel momento en el que Demon’s Souls venía a reinventar a los RPG de acción, básicamente instaurando un género completamente nuevo que en poco tiempo se convirtió en uno de los más influyentes tanto entre desarrolladores AAA, como en independientes, se comenzó a forjar una leyenda que para muchos duraría poco y que en realidad, demostraría que sus puntos de estiramiento no son tan resistentes como lo pensábamos. Pues bien, más de 13 años han pasado desde que todo comenzó y no se ve para cuando la liga se pueda romper, pues el desarrollador japonés no de deja de sorprendernos por la forma en la que logra partir de una misma base, pero llegar a lugares completamente diferentes que hacen que la fórmula se siente tan fresca como se sentía desde el primer día.

Elden Ring es prueba y ratificación de todo lo anterior, pues a pesar de que en efecto, fue construido sobre los ya probados cimientos de Dark Souls y compañía, presenta un sabor marcadamente diferente, uno que por razones que ni el propio Miyazaki entiende, fue la clave para que el género pasara a ser de un numeroso nicho -pero de un nicho al final del día-, a ser consumido por millones de personas alrededor del mundo que en ningún momento habían siquiera considerado entrar a una experiencia tan hardcore. Pero bueno ¿qué fue lo que cambió? A pesar de que en realidad no tenemos una respuesta que sea totalmente convincente, sospechamos que la clave radica en la opción que tienen los jugadores de tomar diferentes caminos cuando se llegan a topar con pared. Es decir, sin un jefe es demasiado complicado para mí, tengo este abanico de posibilidades para poder seguir disfrutando de la experiencia.

Por otro lado creemos que Elden Ring trajo de regreso ese mágico sentimiento de descubrimiento que de tan buena forma ilustró Breath of the Wild hace unos años. Ese tema de caminar para cualquier parte que tenía guardada una sorpresa que por supuesto, después sería tema de conversación entre tus amigos que también estaban experimentando lo nuevo de FromSoftware. Hay algo verdaderamente especial y que claro, solo los videojuegos pueden entregar, en eso de generar tus propias historias y experiencias que puedes compartir con otros. Jugar está increíble pero simplemente no haya nada más sabroso que una buena charla de videojuegos con alguien más, y qué mejor que hacerlo mientras descubres un mundo al que al inicio, simplemente no se le veía final. Esa obsesión de estar pensando todo el día en ya regresar a jugar, fue algo que solo Elden Ring logró este año.

¿Qué sigue ahora para FromSoftware? Pues lo primero que hay que decir es que sus últimos trabajos han dejado la vara tan alta, que probablemente, las expectativas que algunos se generarán por nuevos juegos del estudio japonés, sean simplemente imposibles de alcanzar, cosa con la que se va a tener que lidiar a todos los niveles. Mi recomendación es ser mesurados y sobre todo justos. No es sano ni humano estar esperando que un autor en todo momento esté revolucionando a un medio. Sabemos que el siguiente gran proyecto será Armored Core VI: Fires of Rubicon, serie que hace unos años era la insignia de los padres de Bloodborne y en la cual, nació la carrera de Miyazaki. Súper interesante elección que creo, se está haciendo por puro gusto y amor al arte, pues además de que esta franquicia en lo particular nunca ha sido aceptada por las masas, el género de juegos de mecha siempre ha vivido bajo un fuerte estigma. ¿El súper pesado nombre de sus autores será suficiente para revertir lo anterior?

