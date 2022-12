Stan Lee tendrá su documental para streaming

Uno de los grandes creadores del mundo de Marvel habría tenido su cumpleaños el pasado 28 de diciembre, concretamente 100 años hubiera cumplido el creador de grandes personajes como Spider-Man. Para hacerle su respectivo tributo, Disney ha decidido que va a tener su propio documental en el que se va abordar su vida y obra de forma amigable.

Mediante la cuenta oficial de la compañía se ha dado un mensaje especial, en el que un video muestra algunos de los cameos más importantes del dibujante, dado que básicamente en cada película del estudio hizo acto de presencia. confirmándose que en el 2023 se lanzará en Disney Plus dicho capítulo con segmentos interesantes de la figura pública.

100 years of dreaming. 100 years of creating. 100 years of Stan Lee.

Stan Lee, an Original documentary, is streaming 2023 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/7MlWtP1IVD

— Marvel Studios (@MarvelStudios) December 28, 2022