Jugadores de COD: Modern Warfare II se molestan por precio de las skins

La franquicia de Call of Duty siempre se ha caracterizado por ofrecer objetos extras por un pago módico, esto para ofrecer diferentes armas así como ítems estéticos que al final solo cumplen para cambiar el aspecto de los personajes. Y ahora muchos fanáticos están enojados con Modern Warfare II, sobre todo por sus cifras que se consideran excesivas.

Esto se trata de un pack nuevo que lleva consigo cinco objetos, esto para celebrar la llegada del 2023 en los encuentros en línea del videojuego shooter que se ha colocado como el más vendido de 2022. Concretamente se necesitan unos $15 USD al cambio actual, esto incluye una pegatina, dos variantes de armas, un emblema y un ícono que no justifican el precio.

Con este trasfondo los usuarios están pensando que se trata de un error en el precio, dado que no son tantos objetos, y estos mismos no son de la mejor calidad encontrar dentro del catálogo. No es la primera vez que pasa en el mundo de Call of Duty, por lo que están esperando una respuesta por parte de Activision Blizzard para “enmendar el error”.

Por ahora, el precio del pack sigue intacto, por lo que tal vez ya es algo establecido y que no se va cambiar de alguna manera, esto al menos que los usuarios hagan tanto ruido como para tener un boicot. A eso se le suma el rumor de que eventualmente habrá una expansión para el juego, dado que al menos durante el 2023 no saldrá un juego nuevo de la serie.

Recuerda que el título está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Reddit

Nota del editor: Este tipo de exageraciones no son nada del otro mundo, con juegos varios como Final Fantasy hasta los de Ubisoft que siempre sacan items extra con precios nada justos. Ya veremos si Activision está dispuesto a cambiar las cosas próximamente.