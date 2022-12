Las 10 mejores series del año según la crítica

Este año estuvo lleno de contenido en formato de series, esto a través de canales de televisión, servicios de streaming y hasta simplemente en algún canal de Youtube. Algunas fueron decepcionantes para los fans como la de Obi-Wan Kenobi y otras destacables como House of The Dragon, para ello la crítica al fin al fin ha listado a las mejor puntuadas.

La página de IMDB normalmente hace el conteo de algunas publicaciones de medios y fanáticos, reuniendo las opiniones para llegar a un ranking final, el 2022 no está exento de esto, por lo que ya tienen su lista en la página. Se resaltan series como Better Call Saul y Stranger Things, aunque también hay grandes sorpresas que tal vez muchos no imaginaban.

Aquí el listado:

10.- Inventing Anna

9.- Ozark

8.- The Sandman

7.- Moon Knight

6.- The Boys

5.- Euphoria

4.- El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder

3.- Better Call Saul

2.- House of The Dragon

1.- Stranger Things 4

El año que viene en cuanto a series promete bastante, dado que para empezar las cosas de la mejor manera viene The Last of Us en su adaptación para HBO. Por su parte, habrá segundas temporadas de nuevas propuestas que llegaron justo este año. A eso se le suma que algunas franquicias tendrán su merecido descanso como Stranger Things para cerrar en 2024.

Vía: IMDB

Nota del editor: Yo hubiera puesto a Star Wars: Andor dentro de la lista, dado que fue la única buena serie de la franquicia este año, tanto Obi-Wan como Bobba Fett no lograron levantar nada. Espero que el próximo año The Mandalorian regrese esos emocionantes momentos frente al monitor.