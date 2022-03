Hands On – LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Después de una larga, muy larga espera, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga por fin está cerca de ser una completa realidad. Tras saltarse por completo los Episodios VIII y IX, TT Games está de regreso con un juego que no solo nos muestra una versión de estas películas protagonizadas con piezas de colección, sino que se encarga de reimaginar a los previos títulos en la serie con un nuevo motor gráfico, elementos modificados, y un extenso sistema que combina la acción que ya conocemos, con mecánicas que son el estándar hoy en día. De esta forma, recientemente tuve la oportunidad de ver una extensa presentación por parte de los desarrolladores, y jugué los niveles que conforman la sección de A New Hope.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga es una celebración de esta franquicia, la cual comenzó como una recapitulación de los eventos de las precuelas, pero protagonizadas por estos juguetes. Mucho ha cambiado desde el 2005 y, aunque esta serie no lo demostró durante casi 20 años, esta entrega deja en claro que un nuevo capítulo en la vida de este estudio ha comenzado. Este juego nos presenta a las nueve películas, desde la original A New Hope de 1977, hasta The Rise of Skywalker de 2019, de una forma muy carismática y divertida.

Cambios positivos

Si bien la estructura se mantiene a la par de las últimas entregas interactivas de LEGO, en donde se nos presenta un mundo para explorar y que da pie a diferentes misiones, elementos como el combate y la personalización ofrecen nuevas ideas para la serie. En esta ocasión, tuve la oportunidad de jugar durante los eventos que se llevaron a cabo en la cinta de 1977. Para comenzar, esta colección cuenta con nueve aventuras y, aunque puedes elegir entre comenzar con las precuelas, las cintas originales o las secuelas, necesitas seguir el orden marcado en cada trilogía, así que no puedes empezar con Revenge of the Sith y saltar directamente a The Last Jedi. Junto a esto, cada película cuenta con cinco misiones principales. Aunque esto puede sonar como muy poco, también están a nuestra disposición varios hub worlds, los cuales dan acceso a misiones secundarias y varios secretos.

En lo que pude jugar se encontraba el desierto de Tatooine que rodea a la casa de Luke, Mos Eisley, el interior de la primera Death Star, y Yavin IV. Cada una ofrece una serie de tareas, acertijos que se tienen que resolver con la ayuda de diversos personajes, y NPC que dan acceso a misiones secundarias. Estas últimas trabajan de una forma similar a lo que hemos visto en los últimos juegos de LEGO, es decir, se nos presenta con un misterio, y es nuestra tarea resolverlo cuando tengamos las herramientas necesarias, pero ya hay una sección específica en el menú que hace más sencilla la vida. Lo mejor de todo, es que estas zonas ofrecen una buena libertad de movimiento. Uno de los puntos que más llamaron mi atención, es que si deseas moverte a un planeta que se encuentra en el mismo sector, puedes hacerlo sin ingresar a un menú y enfrentarte a una pantalla de carga. Basta con solo subirse a una nave, y viajar por el espacio, el cual también ofrece contenido específico.

Ya una vez dentro de los niveles, la estructura es muy tradicional. Hay un camino lineal, en donde el juego se transforma en un brawler, siempre con dos personajes a nuestra disponibilidad, esto aunque juegues por tu propia cuenta. El sistema de combate sigue con las mismas bases, pero se han agregado elementos que lo hacen más interesante. Para comenzar, ya no basta con solo presionar el mismo botón una y otra vez para ganar. Cada enemigo tiene la habilidad de bloquear nuestros ataques, y para lidiar esto, es posible hacer uso de contraataques y movimientos especiales que dan pie a una serie de combos aéreos, lo cual ofrece un mayor dinamismo y hace que el jugador ya no simplemente haga lo mismo constantemente. Junto a esto, los personajes que tienen armas de fuego, como Leia y Han, ahora nos dan acceso a una cámara de Third Person Shooter, con la cual tenemos un mayor control al momento de hacer daño. En este sentido, ahora es posible dispararle a los enemigos en zonas específicas de sus cuerpos. Por ejemplo, ahora existe la opción de quitarle casco a los stormtroopers y derrotarlos de un solo golpe en la cabeza. Afortunadamente, estas no son las únicas novedades.

Junto al regreso de la recolección de studs y de piezas que forman un vehículo, cada nivel cuenta con tres retos específicos que están enfocados en la exploración. Una de las mayores novedades que ofrece The Skywalker Saga, al menos en comparación con los previos títulos de Star Wars de LEGO, es que existen diferentes caminos que puedes tomar para llegar al mismo destino. Por ejemplo, tratando de escapar de la nave de Darth Vader al principio de A New Hope, es posible activar una serie de trampas que pueden detener el avance de los enemigos.

Todos los objetivos que cumplas te darán bloques especiales y studs. Si bien esto es algo tradicional, aquí estas recompensas ya no están enfocadas en desbloquear más personajes, sino en ofrecer una serie de mejoras. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga cuenta con un árbol de habilidades, tanto general como para las diferentes clases, disponibles, el cual se irá desbloqueando conforme más utilicemos estos recursos. Aquí encontramos a los Jedi, Sith, Droid, stormtroopers, rebeldes y más. Cada uno cuenta con varios movimientos especiales que serán necesarias para avanzar por los niveles y desbloquear varios secretos. Todas las herramientas a nuestra disponibilidad pueden ser usadas para aumentar la vida, defensa, otorgar ataques adicionales y más a los héroes y villanos. Sin duda alguna, esto parece ser uno de los mejores y más extensos cambios que ofrece este título.

Esto no quiere decir que los desbloqueables clásicos han sido olvidados, para nada. Aún es posible obtener personajes adicionales, incluso diferentes versiones de los mismos héroes y villanos, así como los clásicos trucos que expanden sustancialmente la rejugabilidad. En general, la experiencia ha sido expandida en todos los aspectos posibles. Incluso el combate con sables de luz, el cual no presenta cambios por lo general, brilla en los momentos en donde este es el enfoque, como la pelea entre Obi-Wan y Darth Vader. Junto a esto, el combate en naves espaciales en más fluido, y cuenta con la opción de disfrutar de estas secciones en primera persona, no estamos hablando de un Star Wars Squadrons, pero lo que se nos presenta aquí es una mejora sustancial en comparación con otros títulos de la serie.

Un futuro interesante

Fuera de estas novedades, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga sigue presentando un humor infantil que en algunas ocasiones logra sacar una carcajada, y en otras simplemente pasa sin pena ni gloria. Respecto a su presentación, el motor gráfico, NTT, aquel que le ha dado muchos problemas al estudio, se ve bastante bien y ha dado pie a una serie mejoras en básicamente todos los aspectos de su presentación. De igual forma, en esta ocasión se han usado nuevas voces para todas las cinemáticas. Si bien algunos de los diálogos simplemente están alejados de las interpretaciones de Mark Hamill y compañía, esto le ha permitido a los desarrolladores y escritores crear escenas que crean una armonía natural con el humor, y ya no nos encontramos con la extraña yuxtaposición que entregas como la de The Force Awakens sufrían.

Un detalle bastante interesante de la sesión de juego, es que la sección inicial de A New Hope cuenta con un par de detalles y referencias a Rogue One, lo cual significa que quizás veamos la integración de otras series y películas en las misiones principales. Aunque en esta ocasión solo pude probar una pequeña sección de este gran paquete, lo que se presenta aquí luce como la versión definitiva de los juegos de LEGO, y el primer paso para una nueva era para estos títulos. Ya no puedo esperar para tener este juego en mis manos. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 5 de abril de 2022.