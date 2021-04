¡Éstos son los videojuegos que se lanzan en mayo!

Tras un súper intenso cierre del mes de abril, mayo promete abrir con mucha fuerza para mantenernos muy ocupados disfrutando de lanzamientos de mucha consideración que incluso, pintan para luchar por un lugar en las listas de lo mejor del año. El estreno de cosas como el súper esperado Resident Evil Village o Mass Effect Legendary Edition, seguramente se robarán las miradas. Acá te van todos los estrenos de videojuegos que se tienen previstos para las próximas cuatro semanas.

6

Skate City (Switch, PS4, Xbox One, PC)

7

Resident Evil Village (Ps4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

10

Hood: Outlaws & Legends (Ps4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

13

RWBY: Grimm Eclipse – Definitive Edition (Switch)

14

Famicom Detective Club: The Missing Heir (Switch)

Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind (Switch)

Mass Effect: Legendary Edition (PS4, Xbox One, PC)

Subnautica (Switch)

Subnautica: Below Zero (Switch, Ps4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

18

Days Gone (PC)

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice (Switch, PS4, Xbox One)

Void Terrarium Plus (PS5)

20

Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed (Switch, PS4) *Sólo Japón

Angelique Luminarise (Switch) *Sólo Japón

Rune Factory 5 (Switch) *Sólo Japón

Uncharted Waters 4 with Power-Up Kit HD Version (Switch, PC) *Sólo Japón

21

Knockout City (Switch, Ps4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

Miitopia (Switch)

Rust (Ps4, Xbox One)

25

Biomutant (PS4, Xbox One, PC)

King of Seas (Switch, PS4, Xbox One, PC)

Maneater (Switch)

Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster (Switch, PS4, PC)

27

Earth Defense Force: World Brothers (Switch, PS4, PC)

Fighting EX Layer: Another Dash (Switch)

MechWarrior 5: Mercenaries (Xbox One, Xbox Series X|S)

Tantei Bokumetsu (Switch, PS4) *Sólo Japón

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground (Switch, PS4, Xbox One, PC)

28

Song of Horror (PS4, Xbox One)

World’s End Club (Switch)