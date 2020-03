¡Éstos son los videojuegos que se lanzan en abril!

El mundo está de cabeza y para muchos, el único escaparate son los videojuegos. A pesar de todo lo que está pasando, el medio sigue adelante y después de un mes de marzo con varios lanzamientos de consideración, es momento de que abril siga drenando nuestras carteras, pues dos remakes de dos de los juegos más queridos de todos los tiempos finalmente estarán llegando. A continuación te contamos de todos los estrenos de jugos que se estarán dando a lo largo de las siguientes cuatro semanas.

2

My Friend Pedro (PS4)

3

Resident Evil 3 (PS4, Xbox One, PC)

7

Disaster Report 4: Summer Memories (Switch, PS4, PC)

10

Final Fantasy VII Remake (PS4)

14

Someday You’ll Return (PC)

Space Engineers (Xbox One)

15

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York (Xbox One)

23

Azure Striker Gunvolt: Striker Pack (PS4)

Bokuhime Project (Switch, PS4) *Sólo Japón

24

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 – Road to Boruto (Switch)

Predator: Hunting Grounds (PS4, PC)

Trials of Mana (Switch, PS4, PC)

28

Gears Tactics (Xbox One, PC)

Sakura Wars (PS4)

SnowRunner (PS4, Xbox One, PC)